Vor allem wegen Corona: Die Allgäuer Blaskapellen plagen Nachwuchssorgen

Erstmals seit Jahren gehen die Mitgliederzahlen in den Orchestern zurück. Immer weniger Kinder greifen zu Instrumenten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

26.11.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Die Blaskapellen sind zurück auf der Bühne. Nach der langen Corona-Pause spielen sie wieder in Konzertsälen, Kirchen und Gasthäusern auf. Doch die Corona-Pandemie hat Spuren bei ihnen hinterlassen. Vor allem Nachwuchs-Sorgen plagen die Musikantinnen und Musikanten. Die Jugendkapelle Füssen-Rieden-Roßhaupten ist ein Beispiel für eine sich allerorts anbahnende Misere.

Dort führte Dirigentin Sandra Linder in früheren Jahren meistens 40 bis 60 Kinder und Jugendliche ins blasmusikalische Teamplay ein. Derzeit gibt sie nicht einmal mehr für 30 Bläserinnen und Trommlern den Takt vor. „Der Nachwuchs-Rückgang ist sehr stark“, hat Linder festgestellt. Als Jugendleiterin im Blasmusik-Bezirk Füssen weiß sie: Diese Analyse gilt nicht nur auf das eigene Ensemble. Viele andere Jugendkapellen verzeichnen ähnliche Rückgänge.

Die Mitgliederzahlen gehen um sieben Prozent zurück

Die Alarmglocken läuten also allerorten, nicht nur im südlichen Ostallgäu. Deshalb wurden Franz Pschierer, der Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM), und sein Geschäftsführer Joachim Graf neulich im Bayerischen Landtag vorstellig. Sie schilderten die Probleme, die die Kapellen plagen und forderten Hilfe vom Staat. Dabei brachten sie nicht nur den Nachwuchsmangel zur Sprache. Wegen der Corona-Pandemie haben auch viele ältere Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente in die Ecke gestellt – entweder weil sie sowieso schon aufhören wollten, aber auch genervt von den Auflagen oder aus Angst vor Ansteckungen.

Inzwischen bildet sich der Rückgang in den Mitglieder-Zahlen des Musikbundes ab. Bis 2018 kannte der Trend nur eine Richtung: bergauf. Den Höchststand erreichte der ASM im Dezember 2018 mit 39.848 Musikanten in ganz Schwaben.

Seit 2019 sinkt die Zahl der aktiven Mitglieder kontinuierlich, wie Geschäftsführer Joachim Graf mitteilt. Im Februar 2022 meldeten die rund 930 Kapellen und Ensembles nur noch 37.225 Musikerinnen und Musiker an die Zentrale. Ein Verlust von mehr als 2600 Aktiven binnen drei Jahren. Was prozentual ein Minus von fast sieben Prozent bedeutet.

Den jungen Musikanten fehlt die Motivation

Der Rückgang bei den Jungmusikern hat etliche Gründe. Die Hauptursache war zwar die Corona-Pandemie, sagen die Blasmusik-Verantwortlichen unisono. Die Vereine konnten weniger Nachwuchs zum Erlernen eines Instruments bewegen als früher. „Außerdem haben viele Kinder in der Ausbildung aufgehört“, sagt Sandra Linder. Der Online-Unterricht ließ bei manchem ebenso die Motivation in den Keller rasseln wie die Tatsache, dass die Jugendkapellen nicht mehr proben konnten und das so wichtige Gemeinschaftserlebnis fehlte.

Doch Linder und ihre Kollegen landauf, landab führen noch andere Gründe für den Rückgang beim Nachwuchs an. Siegfried Bertele etwa, der Jugendleiter im Bezirk Kempten, beobachtet schon seit mehreren Jahren, dass die Blaskapellen für Kinder und Jugendliche nicht mehr so attraktiv seien wie früher. Er begründet seine Sorge einerseits mit gesunkenen Zahlen bei den Bläserprüfungen von Jungmusikern in den Kapellen. Andererseits höre er auch „aus den Kapellen heraus“, dass das Interesse nachlasse.

"Der ganz große Hype flacht sich ab", sagte Siegfried Bertele

Schon vor vier, fünf Jahren habe er das Gefühl gehabt: „Der ganz große Hype flacht sich ab.“ Bei einer Versammlung im Kemptener Blasmusik-Bezirk hatte Siegfried Bertele deshalb an die Kapellen-Vertreter appelliert: „Wir müssen aufpassen, dass uns da nicht was entgleitet.“

So gut wie alle Orchester machen die Erfahrung, dass es zur (Blas-)Musik inzwischen jede Menge Konkurrenz gibt. Sie reicht von sportlichen Angeboten bis zu den sozialen Medien. Hinzu kommt der demografische Faktor, wie Sandra Linder erläutert. In den vergangenen Jahren seien schlichtweg weniger Kinder da gewesen, die man hätte gewinnen können, sagt die Dirigentin und Jugendleiterin.

Weniger Musik an Schulen

Und noch eins habe zum nachlassenden Interesse von Kindern und Jugendlichen an der Blasmusik beigetragen: In den Schulen gibt es weniger Musikunterricht. Darauf weist Markus Schubert hin, ehrenamtlich als Jugendleiter im Allgäu-Schwäbischen Musikbund tätig, hauptberuflich als Leiter der Grund- und Mittelschule Unterthingau. Wegen des Lehrermangels könnten Schulen weniger Blockflöten- und Perkussionsunterricht oder Chorgesang anbieten. „Und das wird sich noch verschärfen“, prognostiziert er. Folge: Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter kommen immer weniger mit Musik in Berührung – die Hürden zum Erlernen eines (Blas-)Instrumentes werden dadurch höher.

Angst um die Kultur in den Dörfern

Der Nachwuchsmangel, der sich jetzt in Schulen und Jugendkapellen zeigt, wird in ein paar Jahren bei den Hauptkapellen sichtbar werden, warnt Sandra Linder. „Wer sorgt dann noch für die Dorfkultur?“ Die Blasmusik gehöre zum Allgäu einfach dazu. Im Blasmusikbezirk Memmingen gebe es schon drei, vier von den 42 Musikkapellen, für die die Zukunft schwierig wird, berichtet Vorsitzender Peter Zeller. Sie hätten bereits vor Corona mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen gehabt.

Im Blasmusik-Bezirk Füssen möchte man das Problem nun gemeinsam angehen, berichtet Sandra Linder. Im Januar werden die Kapellen zusammengetrommelt, um sich über Erfahrungen und Konzepte auszutauschen und um Ideen zu gebären. „Wir müssen was machen“, sagt Linder. „Und wir dürfen uns dabei nicht auf die Schulen oder die Politik verlassen.“