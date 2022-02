Die Allgäuerin Amy Neumann-Volmer ist Vorstandsvorsitzende der deutschen Sektion von „Ärzte ohne Grenzen“. Wie sich die Corona-Pandemie auf die Arbeit auswirkt.

03.02.2022 | Stand: 18:46 Uhr

Seit 2007 engagiert sich Amy Neumann-Volmer bei „Ärzte ohne Grenzen“. Im Jahr 2017 wurde die Allgemeinmedizinerin, die mit ihrem Mann eine Arztpraxis in Amtzell bei Wangen führt, in den Vorstand der deutschen Sektion der Organisation gewählt. Seit 2019 ist sie Vorstandsvorsitzende. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens von „Ärzte ohne Grenzen“ gab sie unserer Redaktion Einblicke in ihre Arbeit.