„101 besten Hotels“ 2025: Allgäuer Hotel gewinnt in Luxus-Kategorie

In Deutschland gibt es über 11.000 Hotels. Doch welche sind die besten? Ein besonderes Ranking gibt Aufschluss darüber: Am Chiemsee wurden die »101 besten Hotels Deutschlands 2025« gekürt. Über 270 Hoteliers und Prominente aus Showbusiness und Wirtschaft erschienen im Resort Das Achental zur »101 Grande Soirée«.

Die Branchen-Auszeichnung vergibt das Schweizer „Institute for Service & Leadership Excellence“. Partner sind die IU Internationale Hochschule, die Zeitschrift Capital, n-tv und das Hornstein-Ranking von Laurent-Perrier.

Hotel des Jahres 2025: Auszeichnung geht an einen „magischen Ort“

Hauptgewinner und damit Hotel des Jahres ist Schloss Elmau – wo 2022 zum zweiten Mal der G7-Gipfel stattfand. „Schloss Elmau ist ein magischer Ort, an dem Musik, Natur und Inspiration auf einzigartige Weise verschmelzen. My home away from home“, sagte Stargeiger Daniel Hope in seiner Laudatio, wie es in einer Pressemitteilung der Organisatoren heißt.

Ranking: Allgäuer Hotel Sonnenalp mit Spitzenplatz

Auch ein Allgäuer Hotel ist unter den Preisträgern - und gewann sogar in einer von zehn Kategorien. Die Rede ist vom Sonnenalp Resort in Ofterschwang (Oberallgäu). Das Fünfsterne-Hotel der Familie Fäßler wurde als bestes „Luxury Hideway“ prämiert. „Outstanding“, urteilte die Jury, auf deutsch: „Herausragend“. In der Begründung heißt es unter anderem: „Das Resort überzeugt nicht nur mit seiner Kulinarikwelt: Auf insgesamt 20.000 Quadratmetern erstreckt sich eine Wellnessoase der Extraklasse mit zahlreichen einladenden Pools und Saunen, die durch ein vielfältiges Angebot an Spa- und Beautyanwendungen komplettiert wird.“ Auf den weiteren Plätzen folgten in dieser Kategorie das Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern sowie der Alpenhof in Murnau am Staffelsee.

Hotelier des Jahres 2025: Cyrus Heydarian erhält begehrte Auszeichnung

Der Titel des „Hotelier des Jahres“ ging an Cyrus Heydarian, Managing Director und Betreiber des Breidenbacher Hofs Düsseldorf. Für sein Lebenswerk wurde Horst H. Schulze geehrt. Der heute 85-jährige Unternehmer startete als Kellner in Bad Neuenahr, er war COO und Präsident der Ritz-Carlton Hotel Company, für die er die legendären Service-Standards entwarf. »Er hat die Welt der Hotellerie verändert, die Service-Exzellenz quasi erfunden und in allen Bereichen seiner Hotels weltweit etabliert.

Bis heute inspiriert er die gesamte Branche, und es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass er ein würdiger Nachfolger von César Ritz ist: der König aller Hoteliers und der Hotelier der Könige«, sagte Carsten K. Rath, der für Horst H. Schulze bei Ritz-Carlton arbeitete und das renommierte und wichtigste Ranking der deutschsprachigen Hotellerie 2019 zusammen mit seinem Sohn David Rath gegründet hat.

101 Hotels des Jahres: Das sind die Gewinner in 10 Kategorien

Grand Hotel: Breidenbacher Hof

Luxury Hideaway: Sonnenalp Resort

Luxury Culinary Hotel: Hotel Bareiss

Luxury Spa &Healt Resort: Severin’s Resort & Spa Sylt

Luxury Hotel in historical Architecture: Der Europäische Hof Heidelberg

Luxury City Hotel: Mandarin Oriental, Munich

Luxury Golf Resort: Budersand Hotel - Golf & Spa - Sylt

Luxury Design Hotel: The Fontenay

Luxury Family Resort: Spa & Resort Bachmair Weissach

Luxury City Palais: Excelsior Hotel Ernst

101 beste Hotels in Deutschland prämiert: Besondere Auszeichnung gehen auch an

101 Icon Hotel: Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

101 Icon Hotelier of the World (Lifetime Achievement Award): Horst H. Schulze

101 Hotelier of the Year: Cyrus Heydarian

101 Hotel of the Year: Schloss Elmau

Newcomer of the Year: Rosewood Munich

Rising Star of the Year: Das Achental