Waldbrände: So läuft die Luftbeobachtung im Allgäu ab

Bei hoher Waldbrandgefahr - wie zurzeit im Allgäu - steigen Flugzeuge auf, deren Besatzung nach Anzeichen für Brände Ausschau hält – und zwar ehrenamtlich.

20.06.2022 | Stand: 18:19 Uhr

Große Waldbrände haben die Feuerwehr in Brandenburg über das Wochenende hinaus in Atem gehalten. Im Allgäu blieb es diesbezüglich zwar ruhig. Die Waldbrandgefahr war in den vergangenen Tagen aber auch in großen Teilen der Region hoch. Von den Stationen in Memmingen, Kaufbeuren und Kempten meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag Gefahrenstufe vier von fünf. Im Oberallgäuer Durach startete deswegen ein Beobachtungsflug.

