Suchhund stirbt bei Training - tragischer Unfall bei der Rettungshundestaffel Oberallgäu

10.02.2023 | Stand: 12:23 Uhr

Ein ausgebildeter Suchhund ist am Rande einer Übungseinheit der Rettungshundestaffel Oberallgäu am Donnerstag gestorben. Das bestätigte der Besitzer der verstorbenen Hündin, Dr. Christoph Tiebel, gegenüber unserer Redaktion.

Die Trainingsgeräte sind auf dem Übungsgelände nahe des Werstoffhofs in Waltenhofen (Oberallgäu) ganz normal aufgebaut worden, sagt Tiebel, die gesamte Rettungshundestaffel war dort versammelt. Plötzlich sei eines der großen leeren Ölfässer, die bei vielen Suchtrainings zum Einsatz kommen, heruntergefallen und es hätte einen lauten Schlag gegeben. Die dreijährige belgische Malinois-Hündin Pepsi sei daraufhin erschrocken und auf die Straße gerannt und wurde von einem vorbeifahrenden Bus überfahren.

"Es war eine Verkettung furchtbarer Umstände", erklärt Tiebel, der bereits fünf Suchhunde ausgebildet hat und beim Deutschen Roten Kreuz für die Ausbildung der Rettungshunde zuständig ist. Mit drei Jahren hatte Pepsi bereits sowohl die Prüfungen zum Flächensuchhund, als auch zum Trümmersuchhund absolviert. Damit zählte sie zu den schnellen Lernern. "Im Normalfall rechnen wir mit drei bis vier Jahren Ausbildung für einen Hund", sagt Tiebel - das komme auch auf die Hunderasse an. "Ich habe noch einen Hovawart, bei dem hat das etwas länger gebraucht."

Der Zeitpunkt macht den Tod noch tragischer. Denn mit den beiden Ausbildungen war Pepsi ein voll einsatzfähiger Rettungshund. "Sie hätte jetzt in der Türkei zum Einsatz kommen können", erzählt Herrchen Tiebel.

Die Bindung zwischen einem Rettungshund und seinem menschlichen Einsatzpartner ist zudem sehr stark. Nicht nur leben die Rettungshunde alle in den Familien ihrer Einsatzpartner und -partnerinnen. "Wir würden alle sagen, sie sind Familienangehörige", verdeutlicht Tiebel. Auch bei den Einsätzen arbeiten die Hunde eng mit ihren Menschen zusammen.

"Wenn wir die Kenndecken anziehen, dann merken die Hunde das und wechseln in den Arbeitsmodus. Das erkennen sie", erklärt der Hundestaffelleiter. "Außerdem haben wir viele Einsätze auch nachts. Wenn da die Alarme oder die Piepser losgehen, dann sind die Hunde voll fokussiert." Und die Einsätze würden Hund und Herrchen deutlich mehr zusammenschweißen, als wenn der Hund eine Couch-Potato ist. "Die sind ja wie Arbeitskollegen dann, oder sogar mehr. Weil ohne sie könnten wir Menschen unsere Arbeit ja gar nicht tun - wir würden ja niemanden finden."

Der tödliche Unfall sei ein Schock für die gesamte Staffel, sagt Tiebel. Da auch zum Unfallzeitpunkt alle Mitglieder vor Ort waren und so Pepsis Tod mit eigenen Augen sahen, will sich Tiebel am Freitagabend noch einmal mit allen zusammensetzen, um miteinander darüber sprechen zu können und das Geschehene zu verarbeiten.

