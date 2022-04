Start in die Sommersaison: Diese Allgäuer Berghütten haben bereits geöffnet

Die Betreiber von Hütten im Allgäu bereiten sich auf Sommersaison vor. Mehrere Berghütten haben bereits geöffnet - weitere tun das demnächst. Ein Überblick.

27.04.2022 | Stand: 18:28 Uhr

Nach zwei Bergsommern mit massiven Einschränkungen und Umsatzrückgängen durch die Corona-Pandemie hoffen Hüttenwirte und Wanderer nun wieder auf eine normale Saison: „Nach derzeitigem Stand wird es keine Beschränkungen bei den Übernachtungskapazitäten und auch keine Maskenpflicht mehr geben“, sagt Thomas Bucher, Pressesprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV). „Es dürfte wieder alles so wie früher sein.“

Der weltgrößte Bergsportverband unterhält 321 Schutzhütten, die meisten davon in den deutschen und österreichischen Alpen. Hinzu kommen zahlreiche private Hütten und bewirtschaftete Alpen, beispielsweise das Grüntenhaus oder die Ostlerhütte auf dem Ostallgäuer Breitenberg. Derzeit liegt in den Hochlagen noch viel Schnee, Höhenwege im Bereich des Allgäuer Hauptkamms sind für Normalwanderer noch nicht begehbar. In den Vorbergen dagegen sind viele südseitige Touren schon gut möglich, erste Unterkunftshäuser haben bereits offen oder starten Anfang Mai in die neue Saison (siehe unten).

Bilderstrecke

AZ Plus-Hüttenserie "Nauf geht's": Das Kaufbeurer Haus im Lechtal

1 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 2 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 3 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 4 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 5 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 6 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 7 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 8 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 9 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 10 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 11 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 12 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 13 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 14 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 15 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 16 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 17 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 18 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 19 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 20 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 21 von 21 Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. Auf 2.007 Metern liegt das Kaufbeurer Haus zu Füßen der Hornbachkette in den Allgäuer Alpen. 1 von 21

Alpenverein: "Es gibt unglaubliches Bedürfnis, wieder rauszugehen"

Bei der vereinsinternen Finanzkalkulation sei man von durchschnittlichen Besucherzahlen wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie ausgegangen, sagt Matthias Hill von der Alpenvereinssektion Allgäu-Immenstadt. Diese betreibt vier Schutzhütten in den Allgäuer Hochalpen. Bei vielen Menschen gebe es ein „unglaubliches Bedürfnis, wieder rauszugehen“, glaubt Hill. Unklar sei, inwieweit sich die Besucherströme über den gesamten Alpenraum verteilen, weil es – anders als im letzten Jahr – heuer voraussichtlich keine pandemiebedingten Reiseeinschränkungen mehr geben wird.

Bilderstrecke

Willkommen in der Neumayr Hütte

1 von 7 Die Neumayr Hütte liegt auf 1202 Metern am Fuße des Grüntens bei Rettenberg. Bild: Luke Maguire Die Neumayr Hütte liegt auf 1202 Metern am Fuße des Grüntens bei Rettenberg. Bild: Luke Maguire 2 von 7 Es gibt einen großen Außenbereich, wo man sich leckere Kuchen und kühle Getränke gönnen kann. Bild: Matthias Schwarz Es gibt einen großen Außenbereich, wo man sich leckere Kuchen und kühle Getränke gönnen kann. Bild: Matthias Schwarz 3 von 7 Die große Stube war früher einmal ein Kuhstall. Dort gibt es etwa 60 Sitzplätze. Bild: Matthias Schwarz Die große Stube war früher einmal ein Kuhstall. Dort gibt es etwa 60 Sitzplätze. Bild: Matthias Schwarz 4 von 7 In der Mitte des Raums steht ein Ofen, der auch bei schlechtem Wetter die Gäste warmhält. Bild: Matthias Schwarz In der Mitte des Raums steht ein Ofen, der auch bei schlechtem Wetter die Gäste warmhält. Bild: Matthias Schwarz 5 von 7 Außerdem gibt es noch eine kleine Stube mit 25 Sitzplätzen. In der "Alten Stube" war früher das Wohnzimmer, ebenfalls mit einem Ofen. Bild: Matthias Schwarz Außerdem gibt es noch eine kleine Stube mit 25 Sitzplätzen. In der "Alten Stube" war früher das Wohnzimmer, ebenfalls mit einem Ofen. Bild: Matthias Schwarz 6 von 7 Übernachtungsgäste sind gerne gesehen: Da die Neumayr Hütte sowohl ein Matratzenlager (für 25 Personen) als auch ein Vierer-, Fünfer- und Sechserzimmer hat, sind auch viele Familien zu Gast. Bild: Matthias Schwarz Übernachtungsgäste sind gerne gesehen: Da die Neumayr Hütte sowohl ein Matratzenlager (für 25 Personen) als auch ein Vierer-, Fünfer- und Sechserzimmer hat, sind auch viele Familien zu Gast. Bild: Matthias Schwarz 7 von 7 Für den Sommer haben Matthias und Alexandra außerdem noch Übernachtungsplätze frei. Unter www.neumayr-huette.de kann jedermann einfach anfragen. Bild: Matthias Schwarz Für den Sommer haben Matthias und Alexandra außerdem noch Übernachtungsplätze frei. Unter www.neumayr-huette.de kann jedermann einfach anfragen. Bild: Matthias Schwarz 1 von 7 Die Neumayr Hütte liegt auf 1202 Metern am Fuße des Grüntens bei Rettenberg. Bild: Luke Maguire Die Neumayr Hütte liegt auf 1202 Metern am Fuße des Grüntens bei Rettenberg. Bild: Luke Maguire

Das könnte zu einer gewissen Entlastung von touristischen Hotspots in den bayerischen Alpen führen. Unklar ist auch, wie sich die gestiegenen Spritpreise, die Inflation und politische Unsicherheiten auf die Zahl der Gäste auswirken. Alpenvereins-Mann Hill ist dennoch optimistisch: „Es kann nur besser werden als in den vergangenen zwei Jahren.“

Übernachtung in der Berghütte im Allgäu: So ist die Buchungslage

Das sieht Gabi Braxmair ähnlich. Sie betreibt zusammen mit ihrem Ehemann Martin seit vielen Jahren die Kemptner Hütte, wo diesen Sommer noch Umbauarbeiten stattfinden. Die Buchungslage für die kommende Saison sei sehr gut, sagt sie. Wer Übernachtungen auf Hütten plant, solle auf jeden Fall rechtzeitig online buchen. Fast überall ist eine solche Reservierung mit einer Anzahlung verbunden.

Bilderstrecke

Die Hündeleskopfhütte in Pfronten

1 von 11 2 von 11 3 von 11 4 von 11 5 von 11 6 von 11 7 von 11 8 von 11 9 von 11 10 von 11 11 von 11 Wirtin Silvia Beyer betreibt die Hündeleskopfhütte auf 1.180m in Pfronten-Kappel - zu essen gibt es ausschließlich vegetarische oder vegane Gerichte. Zur Hütte gehören neben Hund Lucky ein Kräutergarten, eine große Terrasse und eine kleine Bühne auf der Musiker proben können. Bei schönen Wetter reicht der Blick bis auf die Zugspitze, doch auch bei Nebel kann man die Aussicht ins Tal und den Wanderweg durch den Wald genießen. Bild: Laura Wiedemann Wirtin Silvia Beyer betreibt die Hündeleskopfhütte auf 1.180m in Pfronten-Kappel - zu essen gibt es ausschließlich vegetarische oder vegane Gerichte. Zur Hütte gehören neben Hund Lucky ein Kräutergarten, eine große Terrasse und eine kleine Bühne auf der Musiker proben können. Bei schönen Wetter reicht der Blick bis auf die Zugspitze, doch auch bei Nebel kann man die Aussicht ins Tal und den Wanderweg durch den Wald genießen. Bild: Laura Wiedemann 1 von 11 Hündeleskopf Hütte, Hütten Serie, Allgäuer Zeitung, Pfronten Kappel, Silvia Bayer mit Hüttenhund Lucky Bild: Laura Wiedemann Hündeleskopf Hütte, Hütten Serie, Allgäuer Zeitung, Pfronten Kappel, Silvia Bayer mit Hüttenhund Lucky Bild: Laura Wiedemann

Lesen Sie auch

Tipps für Wanderer und Bergsportler Rauf auf den Berg: So gelingt der Start in die Wandersaison

Seit die Corona-Beschränkungen weitgehend gefallen sind, sei die Zahl der Buchungen spürbar gestiegen, berichtet auch Ulli Erd vom Prinz-Luitpold-Haus am Hochvogel. Anders als in den beiden vergangenen Jahren brauchen Gäste nach derzeitigem Stand auf Alpenvereinshütten keinen eigenen Schlafsack mehr mitzubringen. Stattdessen reicht der wesentlich leichtere Hüttenschlafsack, Decken stehen nach zwei Corona-Jahren wieder zur Verfügung – ganz wie früher eben.

Welche Hütten haben geöffnet im Allgäu?

Bereits offen sind Grüntenhaus, Schwarzenberghütte, Ostlerhütte, Drehhütte, Alpe Obere Kalle, Kemptner Naturfreundehaus.

Gimpelhaus : 30. April

: 30. April Staufner Haus : 1. Mai

: 1. Mai Kenzenhütte : 8. Mai

: 8. Mai Bad Kissinger Hütte : 14. Mai

: 14. Mai Otto-Mayr-Hütte : Mitte Mai

: Mitte Mai Landsberger Hütte : 26. Mai

: 26. Mai Fiderepass-Hütte : 28. Mai

: 28. Mai Mindelheimer Hütte : 3. Juni

: 3. Juni Prinz-Luitpold-Haus : 4. Juni

: 4. Juni Hermann-von-Barth-Hütte : 4. Juni

: 4. Juni Rappenseehütte : 10. Juni

: 10. Juni Kemptner Hütte : 10. Juni

: 10. Juni Waltenbergerhaus: 11. Juni

Alle Angaben ohne Gewähr, je nach Wetterverhältnissen können sich Änderungen ergeben.

Lesen Sie auch: 7 lebenswichtige Tipps für eine Bergtour

Bilderstrecke

Saisonstart auf der Füssener Hütte