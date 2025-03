Hier können Sie im Allgäu zwischen Krokussen wandern

In den Gärten und auf den Wiesen blühen die ersten Frühlingsboten: Schneeglöckchen, Märzenbecher oder Krokusse. Am kommenden Wochenende bieten sich Wege an, bei denen Wanderer vielleicht schon jetzt die Blütenpracht des Allgäuer Frühlings bestaunen können.

Besonders beliebt sind dabei Krokusse. Mit einer Blütezeit von Februar bis Mitte April bieten sie im Allgäu ein kurzes aber schönes Spektakel.

Bei diesen fünf Wandertouren in der Region können Sie Krokusse sehen:

Krokusblüte am Hündle in Oberstaufen

Krokusblüte am Mittag bei Immenstadt

Krokusblüte an der Alpsee Bergwelt bei Immenstadt

Krokusblüte in der Pommersau bei Kronburg

Krokusblüte am Sonthofer Hof

Krokusblüte am Hündle in Oberstaufen

Eine der bekanntesten und beliebtesten Krokusblüten im Allgäu finden Wanderer am Hündle in Oberstaufen. Auf rund 20 Hektar bedecken die lila-bläulichen Blüten der Krokusse die Wiesen unter dem Gipfelkreuz. Von Ende März bis Mitte April sind die Blumen bei passendem Wetter in voller Pracht zu sehen.

Der "Krokusticker" auf der Website der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH informiert Wanderer tagesaktuell darüber, wie es um die Blüte steht. Am Hündle schmilzt der Schnee langsam, Krokusse sind jedoch noch keine zu sehen (Stand: 24. März 2025).

Die Wanderung zur Hündle-Krokuswiese ist leicht und deutlich ausgeschildert. Sie befindet sich einige Meter unter dem Gipfelkreuz. Start ist die Talstation der Hündlebahn, an der Besucher kostenlos parken können. Der Aufstieg zur Bergstation dauert laut Hündle GmbH etwa 30 Minuten und ist auch für Kinder geeignet.

Krokusblüte am Mittag bei Immenstadt

Auch auf dem Hausberg von Immenstadt, dem Mittag, kommen im Frühling laut der Website der Mittagbahn "Millionen von Blüten" unter der Schneedecke hervor. Wer nicht mit der Bahn auf den Mittag fahren möchte, kann auch innerhalb von vier Stunden nach oben wandern. Auch am Mittag ist es jetzt noch zu früh, um die Krokusblüte zu sehen. Auf der Webcam ist zu erkennen, dass der Schnee taut.

Krokusblüte an der Alpsee Bergwelt bei Immenstadt

Nicht weit entfernt gibt es noch weitere Krokuswiesen: In der Alpsee Bergwelt wachsen sie in verschiedensten Farben. Wanderer erreichen die Bergstation in etwas mehr als einer Stunde - oder per Sesselbahn. Ein Stück weiter an der Alpe Obere Kalle folgt noch ein weiteres Blumenmeer. Ein Tagesticket für den Parkplatz an der Talstation kostet drei Euro. In den Bergen kann teilweise noch Schnee liegen, weshalb nicht garantiert ist, hier die Krokusblüte zu entdecken.

Die Krokusblüte im Naturpark Nagelfluhkette in der Nähe des Falken-Gipfels bei Oberstaufen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Krokusblüte in der Pommersau bei Kronburg

In Gegenwart von Gewässern und Burgen fühlen sich Krokusse anscheinend auch wohl: In der sogenannten Pommersau an der Iller bei Kronburg (Landkreis Unterallgäu) gibt es im Wald laut Rezensionen "tausende" Blumen zu sehen.

Neben Krokussen sind die Wiesen hier vor allem voll mit weißen Märzenbechern. Entweder laufen Wanderer von Kronburg bis Oberbinnwang oder sie parken kostenlos am Parkplatz "Flussraum Iller". Kombinieren können Besucher die Wanderung mit einem Abstecher zu Schloss Kronburg.

Krokusblüte am Sonthofer Hof

Bergpanorama, Brotzeit und Krokusse: Das gibt es auf der Alpe Sonthofer Hof, die ab Mai wieder bewirtschaftet ist. Etliche Blüten in lila und weiß leuchten hier mit Blick auf die Allgäuer Alpen.

Die leichte Wanderung startet am Parkplatz in Imberg und führt in 2,5 Stunden hoch zur Alpe.

Hinweise der Redaktion: Bitte betreten Sie im Sinne des Naturschutzes die Krokusfelder bei Ihren Wanderungen nicht. Auch innerhalb der gewöhnlichen Blütezeit von Februar bis Mitte April ist es nicht garantiert, dass Sie auf die großen Krokusfelder treffen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Im Frühling tollen Murmeltiere im Hintersteiner Tal gern über die Wiesen und essen Krokusblüten. Foto: Sonja Wagner (Archivbild)