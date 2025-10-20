Icon Menü
Wann entstehen im Allgäu neue Windräder?

Energiewende

Warum es weiter dauert, bis Windkraft-Gebiete im Allgäu feststehen

Wo könnten im Allgäu bald neue Windräder entstehen? Noch stehen die Pläne des Regionalen Planungsverbandes aus. Dessen Arbeit stockt jedoch.
Von Marina Kraut und Andreas Berger
    In Bidingen im Ostallgäu stehen bereits Windräder.
    In Bidingen im Ostallgäu stehen bereits Windräder. Foto: Heinz Bujarek (Symbol)

    Die Frage, wo im Allgäu in den kommenden Jahren Windräder aufgestellt werden dürfen, treibt die Region weiter um. Erst kürzlich hatte der zuständige Regionale Planungsverband Allgäu (RPV) öffentlich darüber informiert, wie der aktuelle Stand ist. Und so viel sei schon vorab gesagt: Der Prozess könnte schon weiter sein, sagt Geschäftsführerin Irene Marquart. Doch von der Bundeswehr fehlten noch wichtige Geo-Daten.

