"Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da"

Meteorologisch gesehen fängt der Herbst am 1. September an. Das gilt nicht für den kalendarischen Herbstbeginn - der richtet sich nach dem Sonnenstand.

21.09.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Der kalendarische Herbstanfang 2023 ist da. Samstag am 23. September ist der Sommer ganz offiziell vorbei und die dritte Jahreszeit beginnt. Der Herbst ist hierzulande nicht unbedingt die beliebteste Jahreszeit. Aber er hat auch seine schönen Seiten - und einschlägige Bauernregeln.

Die Wettervorhersage für Deutschland vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sieht für den Herbstanfang dieses Wetter vor: "Am Samstag im Süden meist stark bewölkt und vor allem in Alpennähe häufig Regen. Sonst im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken und vor allem im Westen und Nordwesten einzelne Schauer, an der Nordsee vereinzelt kurze Gewitter. Von der Mitte bis in den Osten mehr Sonne und oft trocken. Höchstwerte an den Alpen kaum 15 Grad, sonst 17 bis 21 Grad."

Wann ist kalendarischer Herbstanfang 2023?

Kalendarischer Herbstanfang ist immer am 22. oder 23. September. Der genaue Tag und die Uhrzeit hängen von den astronomischen Gegebenheiten ab. Astronomen sprechen dabei von der Tag-und-Nacht-Gleiche "Äquinoktium". Die ist abgeleitet von den lateinischen Begriffen "aequus" (gleich) und "nox" (Nacht): Wenn zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang genau zwölf Stunden liegen, ist kalendarischer Herbstanfang.

Im Jahr 2023 ist das Datum des kalendarischen Herbstanfangs der 23. September; exakt um 08.49 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ).

Kalendarischer und meteorologischer Herbstanfang: Was ist der Unterschied?

Meteorologischer Herbstanfang ist immer am 1. September. Um Temperaturen und andere Wetterdaten besser vergleichen zu können, teilen die Meteorologen die Jahreszeiten einfach in vier Quartale ein.

Der kalendarische Herbstanfang ist gleichbedeutend mit der Tag-und-Nacht-Gleiche.

Welche Bauernregeln gibt es zum kalendarischer Herbstanfang 2023?

Rund um den Herbstanfang gibt es gleich mehrere Bauernregeln. Das gilt auch für den 23. September, auf den 2023 der kalendarische Herbstanfang fällt, und der dem St. Mauritius gewidmet ist:

Klares Wetter an Mauritius, im nächsten Jahr viel Wind kommen muss.

Ist Sankt Martin hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr.

Fällt das Laub recht bald, wird der Herbst nicht alt.

An Septemberregen ist dem Bauern viel gelegen

Der September ist der Mai des Herbstes.

Stellt sich am Herbstanfang viel Nebel ein, so wird viel Schnee im Winter die Folge sein.

Sitzen Birnen fest am Stiel, bringt der Winter Kälte viel.

Was ist typisch für den Herbst und den Herbstbeginn in Deutschland?

Etwa Ende September beginnt das Laub an den Bäumen, sich zu verfärben. Das liegt daran, dass jedes Blatt den grünen Farbstoff Chlorophyll enthält. Werden die Tage und Nächte kühler, bauen Bäume das Chlorophyll langsam ab.

Wichtige Stoffe werden zum Beispiel im Stamm gespeichert. Übrig bleiben die Farbstoffe Carotinoide - es färbt die Blätter gelb und orange - und Anthocyan, das die Blätter rot werden lässt.

Die Tage werden ab Herbst deutlich kürzer

Auch typisch für den Herbst: Die Tage werden deutlich kürzer, die Nächte länger. Und das geht immer so weiter bis zum Winteranfang, 2023 am 21. Dezember um 16.58 Uhr. Nach der Wintersonnenwende an diesem Tag beginnt das Spiel von Vorn.

Natürlich wird im Herbst auch das Wetter ungemütlicher. Den berühmten Indian Summer gibt es auch. Trotzdem sollten Autofahrer im Herbst auf Nebel vorbereitet sein. Im Herbst sollten Fahrer vor Beginn jeder Fahrt prüfen, ob Scheinwerfer, Rückleuchten und Blinker funktionieren und sauber sind.

Auto präparieren für kalendarischer Herbstanfang 2023

Ist das Fahrzeug nicht mit Tagfahrlicht ausgestattet, empfiehlt der ACE, auch tagsüber das Licht einzuschalten. Bei Nebel und Dunkelheit reiche Tagfahrlicht allein jedoch nicht aus, da es nur vorne, nicht jedoch auch hinten leuchtet.

Eine außen und innen geputzte Windschutzscheibe und funktionsfähige Wischerblätter sorgten pünktlich zum Herbstanfang 2023 ebenfalls für eine gute Sicht.

Herbstlied wird seit Generationen gesungen

