Verkehrskontrollen, Demonstrationen, Partys: Gefilmt zu werden gehört zum Alltag von Allgäuer Polizisten. Doch erlaubt ist der Griff zum Handy nicht immer.

24.08.2021 | Stand: 19:13 Uhr

Ein Auto hängt schräg in einem Bach. Als die Polizei eintrifft, ist vom Unfallverursacher nichts zu sehen. Später kommt die Fahrzeughalterin dazu, die gefahren sein will. Schnell entsteht aber der Verdacht, dass nicht die Frau selbst, sondern ihr 36-jähriger Begleiter am Steuer saß. Der aber will laut Polizei nicht kooperieren, beleidigt die Beamten – und zückt sein Handy.