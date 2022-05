Wann wurde eigentlich beschlossen, dass jedes Dorf im Allgäu einen "Pumptrack" braucht?

Gefühlt baut bald jedes Allgäuer Dorf eine Beton-Rollbahn für Skater und Radfahrer. Das kostet oft sechsstellige Summen Steuergeld. Wie sinnvoll ist das?

27.05.2022 | Stand: 15:55 Uhr

Wann war eigentlich die Konferenz, bei der beschlossen wurde, dass jedes Dorf im Allgäu einen eigenen „Pumptrack“ braucht? In vielen Stadt- und Gemeinderäten wird über eine solche Rollbahn für Skater, Rad- und Rollerfahrer diskutiert, mancherorts ist sie schon gebaut. Dabei sind die kurvigen Anlagen nicht billig: In Legau soll die Bahn 100.000 Euro kosten, in Bad Hindelang 530.000 Euro.

Die Jugendlichen freut es - aber ist das wirklich sinnvoll?

Die Jugendlichen freut es zwar – aber ist das wirklich sinnvoll? Die Hälfte der Baukosten kommt aus dem Leader-Programm der EU, das die „ländlichen Regionen bei einer selbstbestimmten Entwicklung“ fördern soll. Aus dem Fördertopf wird auch Gutes bezahlt, aber Leader dient leider viel zu oft dazu, Projekte zu fördern, die niemand auf den Weg brächte, müssten sie von der Kommune voll bezahlt werden. (Allerdings zahlen wir Steuerzahler jeden Unsinn natürlich voll, die Steuern waren nur zuvor in einen anderen Topf geflossen).

Und ist es eine sinnvolle selbstbestimmte Entwicklung, die Landschaft, mit der wir im Allgäu gerne für nachhaltigen Tourismus werben, für Pumptracks zu asphaltieren oder zu betonieren? Ich habe da Zweifel.

Wir haben einen Hang zum teuren kommunalen Spielgerät

Aber wir haben in Deutschland offenbar einen Hang zum teuren kommunalen Spielgerät: Egal, ob Rutsche oder Schaukel, kaum etwas gibt es noch für eine vierstellige Summe. Niemand zuckt mehr, wenn die Hersteller 50.000 Euro für ein einzelnes Gerät aufrufen.

In dem Dorf, in dem ich lebe, hat man es von keiner Haustür aus weiter als 50 Meter bis zur nächsten grünen Wiese. Auf der Wiese vor unserem Haus spielen oft Kinder, mir gefällt das. Aber jetzt wird nebenan ein Spielplatz gebaut, der 100.000 Euro kosten soll. Finde nur ich das komisch?

Ja, ich weiß, die Geräte sollen lange halten. Außerdem müssen sie Netz, doppelten Boden, Geländer, Gummimatte und Fallschirm haben, weil jeder Angst hat, in Haftung genommen zu werden, wenn mal ein Kind von der Schaukel fällt.

Unsere Spiel- und Spaßplätze sind deshalb nicht nur ein Beleg für eine Förderpolitik, die fragwürdige Projekte maximal teuer macht, sondern auch für den Hang, jedes erdenkliche Lebensrisiko zu minimieren.

Aber solange wir uns im Allgäu Rollbahnen und Spielplätze für eine halbe Million Euro leisten können, geht es uns richtig gut.