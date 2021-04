Seit Eremit Heinrich Maucher im Wald bei Baumgärtle gestorben ist, reißt der Besucherstrom nicht ab. Was aber wird aus seinem Mariental?

10.04.2021 | Stand: 16:24 Uhr

Seltsam. Aus dem Mariental steigt Rauch auf. Exakt 50 Tage, nachdem der Eremit Heinrich Maucher am 19. November 2020 friedlich vor dem Marienaltar eingeschlafen ist, nachdem er 35 Jahre lang im Wald gelebt und gebetet hat, hat jemand in der Wohnhütte unweit von Bedernau den Ofen angeworfen. In seinem Zufluchtsort, mitten im Wald zwischen Baumgärtle und Bedernau gelegen, qualmt im Januar aus einem Ofenrohr Rauch. Wie kann das sein?