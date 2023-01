Warmer Winter wirbelt alles durcheinander: Diese Skilifte im Allgäu sind dennoch geöffnet

Schnee bleibt im Allgäu weiter aus. Welche Lifte dennoch geöffnet haben – und wo es sogar Loipen gibt.

02.01.2023 | Stand: 20:09 Uhr

Überall im Allgäu dominiert die Farbe grün, wo es eigentlich weiß sein sollte. Selbst in Balderschwang. „Bayerisch-Sibirien“ wird die über 1000 Meter hoch gelegene Gemeinde im Oberallgäu normalerweise wegen der eisigen Winter genannt. Doch aktuell präsentiert sich das Allgäuer „Schneeloch“ wie im Frühling. Keine einzige Loipe ist gespurt, die Lifte am Riedbergerhorn stehen still, nur die 200 Meter lange Abfahrt am Angerschlepplift ist präpariert. „Für uns ist das um diese Jahreszeit eine total ungewohnte Situation“, sagt eine Tourismus-Mitarbeiterin am Telefon. „Aber Gott sei Dank scheint die Sonne. Die Gäste nehmen es relativ entspannt.“

Sie nutzen zum Beispiel das Angebot der Schelpenbahn, die am Montag Fußgänger hangaufwärts transportierte. Andere schwangen sich aufs Fahrrad oder packten ihre Skier ein, um anderswo im Allgäu auf den verbleibenden weißen Bändern ihr (Pisten-)Glück zu versuchen. Laut Allgäu GmbH hatten folgende Skilifte geöffnet:

Eschach

Hörnerbahn Bolsterlang

Grasgehren

Oberjoch

Ofterschwang

Söllereckbahn

Jungholz, Tannheim, Schattwald

„Wer Skifahren will, dem empfehlen wir, sich vorher auf der jeweiligen Webcam die Bedingungen vor Ort anzuschauen“, sagt Simone Zehnpfennig, Sprecherin der Allgäu GmbH. Aktuell seien Hotels und Ferienwohnungen in der Region „gut gebucht“. Allerdings blieben die kurzentschlossenen Ski-Urlauber aus, da ihnen zu wenig Schnee liegt, sagt Zehnpfennig.

Wo Skifahren möglich ist, herrscht teils reger Betrieb: „Fast alle unsere Skikurse finden statt“, sagt etwa Konrad Eggensberger, Inhaber der Neuen Skischule Oberstdorf. Die schuleigenen Übungsgelände für Kinder sowie Erwachsene oberhalb der Talstation der Söllereckbahn seien bestens präpariert. Anders sei die Situation beim gleichzeitig angebotenen Skiverleih: „Die Tagesgäste fehlen komplett“, sagt Eggensberger.

Besitzer der Gletscher Card fahren auf Pitztaler und Kaunertaler Gletscher

Einige Einheimische, die im Besitz einer „Allgäu Gletscher Card“ sind, fahren an die Pitztaler und Kaunertaler Gletscher nach Österreich, die zu diesem Verbund gehören. „Am Pitztaler Gletscher haben alle Lifte geöffnet. Es ist einiges los. Aber der mega Ansturm ist es bislang nicht“, sagte eine Sprecherin. Am Kauner-Gletscher waren sieben von acht Liften geöffnet.

Besonders hart trifft das warme Wetter die vielen Skilangläufer in der Region: „Für den Publikumsbetrieb ist derzeit nur eine drei Kilometer lange Loipe in Bödmen im Kleinwalsertal geöffnet“, sagt Simone Zehnpfennig. Gespurt sind zwar die WM-Loipen in Oberstdorf. Doch deren Nutzung ist am Dienstag und Mittwoch ausschließlich den Profi-Sportlerinnen und -Sportlern vorbehalten, die an der Tour de Ski teilnehmen. Ab Donnerstag soll die Loipe dann frei zugänglich sein.

Im Tannheimer Tal aktuell keine einzige Loipe gespurt: „Hat es noch nie gegeben“

Ein Novum erleben Einheimische und Gäste derzeit im Tannheimer Tal in Tirol. Das vor allem bei deutschen Urlaubern und Tagesausflüglern beliebte Hochtal verfügt normalerweise über ein beliebtes Loipennetz mit einer Länge von 140 Kilometern. „Aktuell haben wir leider keine einzige Loipe. Das hat es um diese Jahreszeit wohl noch nie gegeben. Es fehlt wie im Allgäu der Schnee“, sagt ein Sprecher.

Die Tiroler hoffen derweil, dass es in den kommenden Wochen ausgiebig schneit, damit sie den auch bei vielen Allgäuern beliebten Ski-Trail (27. bis 29. Januar) starten können. An dem Wettbewerb für Ski-Langläufer nehmen um die 1400 Sportlerinnen und Sportler teil.