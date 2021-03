Joko Winterscheidt sagt den Bedingungen, unter denen Schokolade produziert wird, den Kampf an. Jetzt hat er dafür eine Firma in Schondorf am Ammersee.

Von Frauke Vangierdegom

03.03.2021 | Stand: 10:30 Uhr

Die Schoko Winterscheidt GmbH hat ihren Sitz in Schondorf – das alleine wäre sicherlich keinen großen Beitrag wert: Das, was dahintersteckt, allerdings schon. Bei so manchem dürfte es klingeln, wenn er diesen Namen liest, ist doch die Ähnlichkeit mit dem eines bekannten Fernsehmoderators frappierend. Nicht nur das – Joko Winterscheidt steckt tatsächlich hinter dieser Firma und vor allem hinter dem dazugehörigen Produkt.