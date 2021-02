Auch im Allgäu ist mehr als die Hälfte der Mitarbeiter von Kliniken und Seniorenheimen noch zurückhaltend. Welche Sorgen und Ängste sie haben.

25.01.2021 | Stand: 08:56 Uhr

„Ich habe mich relativ schnell dafür entschieden, mich gegen Corona impfen zu lassen“, sagt Michael Renner, pflegerischer Bereichsleiter der Corona-Behandlungsstation am Kemptener Krankenhaus. Er war der erste Mitarbeiter im Klinikverbund Allgäu, der die Spritze bekommen hat. So leicht wie ihm fällt die Entscheidung aber längst nicht allen Pflegekräften in der Region. (Mehr zur Corona-Krise im Allgäu in unserem Newsblog)