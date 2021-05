Memmingen und das Unterallgäu weisen schon seit etwa drei Wochen die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen im gesamten Allgäu auf. Aber warum ist das so?

18.05.2021 | Stand: 18:22 Uhr

Es ist seit drei Wochen immer das gleiche Bild: Memmingen und das benachbarte Unterallgäu haben die höchsten Corona-Zahlen in der Region. Aktuell sind die Inzidenz-Werte fast vier Mal so hoch wie im Kreis Lindau. An Öffnungen, beispielsweise in der Gastronomie, ist nicht zu denken. Aber warum hinken Memmingen und das Unterallgäu hinterher? Auf diese Frage gibt es nur Erklärungsversuche. Wie es weitergeht? Da regiert das Prinzip Hoffnung.