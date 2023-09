Verfärben sich die Blätter in diesem Herbst langsamer?

Im September fangen Blätter an, sich zu verfärben. Dieses Jahr strahlen die Bäume im Allgäu aber noch in sattem Grün. Eine Expertin erklärt, woran das liegt.

27.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Noch sieht es im Allgäu nicht nach Herbst aus. Die Blätter an den Bäumen sind sommerlich grün und auch die Temperaturen sind untertags recht warm. "Das verlangsamt den Verfärbungsprozess", sagt Floristin Andrea Demmel von der Berufsschule III in Kempten. Im Herbst werden die Tage bekanntlich kürzer, die Temperaturen sinken. Dann speichern die Pflanzen laut Demmel die grünen Farbstoffe, auch Chlorophylle genannt, ein. Dieser Prozess helfe dem Baum, um zu überwintern.

Diese Bäume leuchten im Herbst besonders bunt

"Dann kommen die bunten Farbstoffe zum Vorschein", sagt die Berufsschullehrerin. Denn Farbstoffe wie Carotine und Anthocyane machen die Blätter dann bunt. Wie stark sich die Blätter verfärben, hänge auch von der Baumart ab. Der Fächerahorn, der japanische Ahorn oder die Mehlbeere seien im Herbst besonders schön. "Es kann dann auf einmal aber auch ganz schnell gehen", sagt Demmel. Wann der Verfärbungsprozess eintritt, sei auch von Ort zu Ort unterschiedlich. In manchen Regionen fallen die Temperaturen schließlich schneller, als in anderen.

Gerade der japanischen Ahornbaum leuchtet im Herbst besonders schön. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild)

Viele Bäume sind aufgrund des Klimawandels krank

Dass der Herbst länger warm ist, liegt laut Demmel auch am Klimawandel. Der sei nicht nur Auslöser für die spätere Verfärbung der Blätter im Herbst. So verfärben sich die Blätter von Kastanienbäumen braun, wenn sie von sogenanntem Kastanienrost befallen sind. Mittlerweile gebe es kaum einen Baum, der diese Krankheit nicht hat. Da auch die Winter nicht mehr so kalt seien, wie früher, überleben Schädlinge und Pflanzenkrankheiten in dieser Jahreszeit. "Es wird daran geforscht, die Kastanienbäume resistenter zu machen", sagt Demmel. Doch eine durchschlagende Lösung gebe es für das Problem noch nicht.

Übrigens sind Nadelbäume zwar ganzjährig grün, aber auch sie werfen ihre Blätter ab. Dieser Prozess läuft laut der Berufsschullehrerin das ganze Jahr über. Die alten Nadeln fallen ab, gleichzeitig wachsen Neue nach.

