In Memmingen steht die größte Satelliten-Empfangsanlage der Region. Weshalb sich Terrorismusbekämpfer und Naturschützer gleichermaßen dafür interessieren.

26.06.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Nanu, was ist das denn? In Memmingen steht eine allgäuweit einzigartige Anlage. Sie ist 15 Meter hoch, 13 Tonnen schwer, hat einen Schüssel-Durchmesser von 9,60 Metern und sieht so futuristisch aus, als ob sie einem Science-Fiction-Film entstammte. Werden hier etwa Außerirdische ausgekundschaftet? Bosco Novak muss schmunzeln, wenn er diese Frage hört.