Die Inzidenz hat als Maß der Pandemie weitgehend ausgedient. Krankenhäuser sind mit den neuen Regeln zufrieden - kritische Stimmen kommen aus der Gastronomie.

01.09.2021 | Stand: 19:10 Uhr

Null bis 35, über 35 oder über 50 – diese Dreifaltigkeit der Inzidenzwerte bestimmte den Corona-Alltag in den vergangenen Monaten. Nun tritt dieses Kriterium zugunsten einer Klinik-Ampel in den Hintergrund. Was halten Allgäuer Fachleute von dieser Entscheidung und wie ist die Corona-Lage vor Ort? Hier sind Antworten auf wichtige Fragen: