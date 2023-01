Was ist im Allgäu von Corona geblieben?

Die Pandemie ist vorbei, sagen auch Virologen. Dennoch hat Covid-19 fast überall Spuren hinterlassen. In der Gastronomie genau wie an Schulen oder in Krankenhäusern.

09.01.2023 | Stand: 18:22 Uhr

„Die Pandemie ist vorbei“, sagte jüngst der Virologe Christian Drosten – und sprach damit aus, was viele Allgäuerinnen und Allgäuer wohl schon länger gehofft hatten. Lockdowns, Zugangsbeschränkungen in Restaurants oder bei Veranstaltungen, Schulunterricht nicht im Klassenzimmer, sondern von Zuhause aus: Was in den Hochphasen der Pandemie zum Alltag gehörte, scheint heute kaum mehr vorstellbar. Auch die Maskenpflicht ist in beinahe allen Bereichen des öffentlichen Lebens gefallen. Dennoch hat Corona fast überall Spuren hinterlassen – im Guten wie im Schlechten. Während das Virus in den Schulen dafür sorgte, dass die Digitalisierung vorankam, mussten manche Restaurants schließen. Noch immer kämpft die Gastronomie-Branche mit den Folgen der Einschränkungen. Hier ein Überblick.

