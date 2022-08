Pride Festival, Open Air Kino und Festzelte: Das sind die Veranstaltungshighlights am Wochenende im Allgäu

Allgäu Pride Festival, Open Air Kino und Festzelte: Welche Veranstaltungen finden am Wochenende (2. bis 4. September) im Allgäu statt? Das sind unsere Tipps.

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 2. September, bis Sonntag, 4. September, viele spannende Veranstaltungen statt: Von Konzerten über Musical, Open Air Kino und Party im Festzelt. Die sechs Veranstaltungstipps unserer Redaktion auf einen Blick:

Konzerte auf der Altusrieder Freilichtbühne

Allgäu Pride Festival 2022 in Kaufbeuren

Open Air Kino "Alpseeflimmern" in Immenstadt

Freischießen 2022 in Obergünzburg

"Die Schöne und das Biest" im Festspielhaus Füssen

"Missner Kirbe" in Missen-Wilhams

Konzerte auf der Altusrieder Freilichtbühne

Die Open-Air-Konzertreihe auf der Freilichtbühne Altusried geht an diesem Wochenende weiter. Am Freitag, 2. September, treten die Kastelruther Spatzen aus Südtirol auf. Am Samstag, 4. September, geht es mit der symphonischen Rock-Show "Rock the Opera" weiter. Den Abschluss der Konzertreihe in Altusried bilden am Sonntag, 5. September, die Spider Murphy Gang und die Münchner Freiheit.

Die Kastelruther Spatzen treten am Wochenende auf der Freilichtbühne Altusried auf. Dieses Foto stammt von einem Konzert in der Kemptener Big Box im Jahr 2016. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Allgäu Pride Festival 2022 in Kaufbeuren

Zum Abschluss der Allgäu Pride Week 2022 findet am Samstag, 3. September, das Allgäu Pride Festival auf dem Spitalhof in Kaufbeuren statt. Wie im letzten Jahr moderieren die Dragqueen Vicky Voyage und Kriwoe den Abend. Folgende Künstlerinnen und Künstler treten auf:

AYMZ (fka Amy Wald)

DJ Catchee

LEOPOLD

Vicky Voyage & Friends

Ruby Tuesday

Hendrik Lebon

Perry Stroika

Open Air Kino "Alpseeflimmern" in Immenstadt

Das Open Air Kino "Alpseeflimmern" findet am Samstag, 3. September, am Großen Alpsee in Bühl (Immenstadt) statt. Gezeigt werden der Kinofilm "Im Berg Dahuim" und der Bergfilm "Auf schmalem Grat" des Immenstädter Filmemachers Jürgen Schafroth. Weitere Infos und Tickets zum Alpseeflimmern finden Sie hier.

Freischießen 2022 in Obergünzburg

Das Freischießen in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) läuft noch bis Samstag. Am Freitag, 2. September, ist im Festzelt die "Forever Young Rocknight" mit der Band Mixtape und DJ Link the Beat. Einlass ist um 19 Uhr. Am Samstag, 3. September, findet um 18 Uhr die Preisverleihung für die Schützinnen und Schützen statt. Danach herrscht ab 19 Uhr im Festzelt Mallorca-Stimmung: Bei der "Ballermann-Nacht" treten DJ Düse, DJ Link the Beat ft. Cärolein und DJ Flo auf. Zum Abschluss des Freischießens gibt es ab 22 Uhr ein Feuerwerk.

Musical "Die Schöne und das Biest" im Festspielhaus Füssen

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird am Samstag, 3. September, das Musical "Die Schöne und das Biest" aufgeführt. Das Musical ist für die ganze Familie gemacht und spielt im Gegensatz zur Disney-Version in einem Dorf in Deutschland. Der Abend ist gefüllt mit gefühlvollen Balladen, rockigen Up-Tempos und großen Tanz- und Ensemblenummern. Tickets und weitere Infos finden Sie hier.

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird am Wochenenende das Musical "Die Schöne und das Biest" aufgeführt. Bild: Michael Böhmländer / Festspielhaus Neuschwanstein

"Missner Kirbe" in Missen-Wilhams

Am ersten September-Wochenende findet in Missen-Wilhams (Landkreis Oberallgäu) traditionell die "Missner-Kirbe" statt. Das Fest startet am Samstag, 2. September, mit dem Familientag. Ab 14 Uhr öffnen die Fahr- und Spielgeschäfte des Vergnügungsparks auf dem großen Parkplatz in der Ortsmitte. An dem Tag gibt es vergünstigte Preise.

Der Kirbe-Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst im Festzelt an der Freizeitanlage. Danach eröffnen die Böllerschützen um 10 Uhr den Krämer- und Kunsthandwerkermarkt. Über 100 Händlerinnen und Händler bieten im gesamten Ort Spielwaren, Schmuck, Kleidung, Trachtenmode, Gefilztes, Gestricktes und Holzarbeiten sowie Kulinarisches. Zum Rahmenprogramm gehören ein Drehorgelmann, Alphornbläser und Attraktionen für Kinder. Um 11 Uhr beginnt das Frühschoppen mit der Musikkapelle Missen-Wilhams im Festzelt. Ab 16 Uhr geben die Bergstätt-Musikanten im Festzelt böhmisch-mährische Blasmusik zum Besten.

