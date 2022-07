Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket?

Der günstige Fahrschein gilt nur noch bis Ende August, für die Zukunft gibt es unterschiedliche Vorschläge. Das fordern nun Allgäuer Verkehrsunternehmer.

Darin sind sich Allgäuer Verkehrsunternehmer weitestgehend einig: Mit der Einführung des 9-Euro-Tickets sind die Fahrgastzahlen in Bus und Bahn gestiegen, zum Teil sogar deutlich. Den günstigen Fahrschein gibt es allerdings nur noch bis Ende August. Und wie geht es dann weiter?

Josef Brandner: "Die Mobilität wird mit dieser Flatrate verramscht"

Kein gutes Haar lässt Josef Brandner am 9-Euro-Ticket – trotz hoher Nachfrage. Er betreibt mit seinem Busunternehmen Linien im Verkehrsverbund Mittelschwaben, der die Bereiche Unterallgäu, Memmingen und Günzburg abdeckt. „Die Mobilität wird mit dieser Flatrate verramscht“, kritisiert er. Für die Zeit nach dem Ende des 9-Euro-Tickets wünscht sich Brandner, dass die Politik im Falle neuer Aktionen nicht wieder einen „nächtlichen Schnellschuss“ macht. Das gelte auch für die Finanzierung. Denn im aktuellen Fall hätten die Nahverkehrsbetreiber trotz Ausgleichszahlungen noch finanzielle Einbußen, die auf Dauer existenzbedrohend wären.

Es gibt viele Ideen von Verbraucherzentralen, Verkehrsunternehmen und Politikern, wie es weitergehen könnte. Ein Vorschlag ist ein Ticket für 365 Euro im Jahr, andere fordern die Weiterführung des 9-Euro-Tickets oder sprechen von Monatspreisen zwischen 29 und 69 Euro.

Die Finanzierbarkeit des Nahverkehrs dürfe durch niedrige Ticketpreise nicht gefährdet werden

Über den Preis müsse die Politik entscheiden, sagt Bernd Hasenfratz vom Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (bodo): „Denn letztlich fordern die Verkehrsverbünde und -unternehmen eine volle und dauerhafte Kompensation der Erlösverluste.“ Wenn aber dem Öffentlichen Nahverkehr langfristig Geld entzogen würde, hätte das zur Folge, dass das Angebot reduziert werden müsste. „Auf keinen Fall darf es passieren, dass der Nahverkehr durch übermäßig niedrige Ticketpreise an die Grenzen seiner Finanzierbarkeit stößt.“

„Wir Verkehrsunternehmer sträuben uns nicht gegen langfristig günstige Tickets“, sagt auch Thomas Kappler, Leiter der Kemptener Verkehrsbetriebe. „Aber zuerst muss klar sein, wer am Ende zahlt.“ Beim 9-Euro-Ticket hätten viele Unternehmer wochenlang in Vorleistung gehen müssen. Mittlerweile habe es zwar Abschlagszahlungen gegeben, die endgültige Abrechnung erfolge aber voraussichtlich erst im September – und hier gebe es noch Fragezeichen.

Die hohen Spritpreise werden sich vermutlich auf die Tarife auswirken

So ist laut Kappler noch unklar, wie der Einsatz zusätzlicher Busse verrechnet wird, der durch das günstige Ticket in Teilen des Allgäus nötig wurde. Und auch die gestiegenen Spritpreise gingen nicht spurlos an den Busunternehmern vorüber: „Vermutlich werden wir in den nächsten Monaten die Tarife im einstelligen Prozentbereich erhöhen müssen“, sagt Brandner.

Dass das Ticket in der jetzigen Form nicht fortbesteht, ist für Stephan Thomae klar. „Das war eine zeitlich begrenzte Entlastungsmaßnahme“ wegen der gestiegenen Energiekosten, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion aus dem Oberallgäu. „Aus meiner Sicht wäre es richtig, wenn die Länder dem Vorschlag von Bundesverkehrsminister Volker Wissing folgen und den Weg für verbundübergreifende Tickets freimachen.“

Klar sei aber auch: „Spürbare und dauerhafte Verbesserungen für die Bürger durch eine Aufwertung des vernachlässigten ÖPNV sind nur mit umfassenden Reformen zu erreichen.“ Dass es nicht ausschließlich ums Geld geht, sagt auch Martin Haslach, Geschäftsführer der Mobilitätsgesellschaft für das Allgäu: „Viele Studien belegen, dass nicht nur der Preis, sondern auch das Angebot entscheidend für die Nutzung des ÖPNV ist.“

365-Tage-Ticket als mögliche Lösung?

Und was sagen die Kunden? Für Jürgen Vögele, Regionalgruppenleiter des Fahrgastverbands Pro Bahn, ist wichtig, dass dem 9-Euro-Ticket ähnliche Angebote folgen: „Sonst fahren die Leute wieder mit dem Auto anstatt mit der Bahn.“ In einem 365-Euro-Ticket sieht Vögele eine mögliche Lösung. Es müssten aber sowohl Bus als auch Bahn inbegriffen sein. Abgesehen davon sollte es im Allgäu einen großen Verkehrsverbund und mehr Nahverkehrsangebote geben, sagt Vögele.

„Nur die Preise anpassen, reicht nicht“, sagt Roman Ohmayer, Bahnexperte aus Oberstdorf, über das 9-Euro-Ticket. Im Allgäu fehle es an einem flächendeckenden Nahverkehr: „Nur 30 Prozent der Oberallgäuer haben einen Bahnhof im Umkreis von einem Kilometer.“

