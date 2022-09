Allgäuer Gletscher Card und Superschneekarte: Preise für Winter 2022/23 sind fix - Überraschung inklusive

Exklusiv: Die Preise für die Allgäu Gletscher Card und die Superschnee-Karte werden im Winter 2022/23 teurer. Doch es gibt auch eine positive Überraschung.

12.09.2022 | Stand: 11:15 Uhr

Auf diese Nachricht warten tausende von Skifahrerinnen und Skifahrern im Allgäu: Die Preise für die beliebten Saison-Verbundskarten der Bergbahnen stehen fest und liegen unserer Redaktion exklusiv vor. Die Allgäu Gletscher Card wirde demnach um zehn Prozent teurer, die Superschnee-Saisonkarte sowei die Superschnee-Jahreskarte um jeweils fünf Prozent. Damit reagieren die Bergbahnen auf die drastisch gestiegenen Energiekosten.

(Lesen Sie auch: Skifahren im Allgäu wird teurer: Das müssen Wintersportler jetzt wissen)

"Wir stehen vor einer schwierigen Situation", sagt Ralf Speck, Beiratsvorsitzender der Bergbahnkooperation Allgäu Tirol Bergwelt. "Gleichzeitig wollen wir unsere Kunden halten und auf Sicht fahren." In anderen Skigebieten würden die Verbundskarten teils generell um über zehn Prozent erhöht.

Bilderstrecke

Skifahren am Nebelhorn: Hier gibt's die längste Abfahrt im Allgäu

1 von 10 Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 2 von 10 Am Ende der 7,5 Kilometer langen Hauptabfahrt geht es genußvoll die letzten Meter hinunter nach Oberstdorf. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Am Ende der 7,5 Kilometer langen Hauptabfahrt geht es genußvoll die letzten Meter hinunter nach Oberstdorf. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 3 von 10 Es muss nicht immer gleich schwarz sein: Auch die roten Pisten am Nebelhorn sind schon recht knackig. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Es muss nicht immer gleich schwarz sein: Auch die roten Pisten am Nebelhorn sind schon recht knackig. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 4 von 10 Die neue Gondel bringt die Skifahrer nach oben. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Die neue Gondel bringt die Skifahrer nach oben. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 5 von 10 Der Ausblick aus der Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Der Ausblick aus der Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 6 von 10 Unten Nebel oben Sonne: An schönen Wintertagen trägt das Nebelhorn seinen Namen zu unrecht. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Unten Nebel oben Sonne: An schönen Wintertagen trägt das Nebelhorn seinen Namen zu unrecht. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 7 von 10 Der Blick auf Oberstdorf vom unteren Bereich der Hauptabfahrt. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Der Blick auf Oberstdorf vom unteren Bereich der Hauptabfahrt. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 8 von 10 Von den Nebelhornbahn bestens zu sehen: Die Skiprungschanzen. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Von den Nebelhornbahn bestens zu sehen: Die Skiprungschanzen. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 9 von 10 Steil ist geil: Pisten wie diese lieben ambitionierte Skifahrer am Nebelhorn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Steil ist geil: Pisten wie diese lieben ambitionierte Skifahrer am Nebelhorn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 10 von 10 Vom Nebelhorn haben Wintersportler einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Alpen. Links zu sehen: der markante Hochvogel. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Vom Nebelhorn haben Wintersportler einen fantastischen Blick auf die Allgäuer Alpen. Links zu sehen: der markante Hochvogel. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen 1 von 10 Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen Den Ifen (rechts oben) im Blick: Die Abfahrt zur Kobaltbahn. Bild: Oberstdorf - Kleinwalertal - Bergbahnen

Gleichzeitig warten die Bergbahnen mit einer Überraschung im Bereich der Superschnee-Karten für Kinder, Jugendliche und Studenten auf: In diesen Kategorien werden die Preise drastisch gesenkt - und zwar 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Wir wollen, dass die jungen Leute auch weiterhin die Möglichkeit haben, Skifahren zu können", sagt Speck. Abgeschafft wurden indes die Vergünstitungen für Senioren. Die Preise für die Verbundstickets im Überblick.

Prei: Allgäu Gletscher Card

Sie kostet heuer 686 Euro für Erwachsene, Jugend,, Studenten 549. und Kinder (ab sechs) 377. Die Karte umfasst zehn große Skigebiete (215 Liftanlagen, 540 Pistenkilometer) im Allgäu, im Kleinwalsertal sowie im Tannheimer Tal und darüber hinaus Pitztaler und Kaunertaler Gletscher.

Superschnee Saisonkarte (gültig von Anfang Oktober bis Anfang Mai).

Sie kostet 552 Euro für Erwachsene und 237 Euro für Kinder, Jugendliche und Studenten. Die Karte umfasst acht Skiregionen (200 Liftanglagen, 400 Pistenkilometer) im Allgäu, im Kleinwalsertal sowie im Tannheimer Tal. Die Superschnee-Skipass ist nach Angaben der Bergbahnen der größte Skipass in Deutschland. Er umfasst folgende Skigebiete:

Tegelberg (Schwangau) und Breitenberg (Pfronten)

Jungholz und Nesselwang

Tannheimer Tal und Reutte ( Tirol

Bad Hindelang mit Oberjoch und Unterjoch

Alpsee

Grünten und Buchenberg

Oberstdorf

Hörnerdörfer.

Superschnee Jahreskarte

Diese Karte gibt es für 677 Euro für Erwachsene sowie 291 Euro für Kinder, Jugendliche und Studenten. Sie gilt an den gleichen Bergbahnen wie die Superschnee Saisonkarte - nur eben das ganze Jahr.

Die Bergbahnen wollen Anfang Dezember in die Wintersaison 20222/2023 starten. Trotz der gestiegenen Strom- und Gaspreise soll in gewohntem Umfang beschneit werden. "Wir wollen das normale Angebot aufrechthalten", betont Speck. An Bedeutung gewinne das Thema Effizienz. So würden Bergbahnen beispielsweise verstärkt so genannte Skilanzen zur Beschneiung verwenden, die weniger Energie verbrauchen als andere Schneeerzeugungssysteme.

(Lesen Sie auch: Live-Bilder vom Gipfel: Grünten und Weiherkopf jetzt mit Panorama-Kameras sehen)

Während die Preise für die Verbundkarten fix sind und in den kommenden Tagen veröffentlicht werden sollen, werden die meisten Bergbahnen ihre Preise für die Tagesgarten erst Ende September/Anfang Oktober bekannt geben.

