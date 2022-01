Was passiert mit den mysteriösen Wald-Bauten des Eremits vom Baumgärtle?

Vor über einem Jahr starb der Einsiedler in seinem Wald im Unterallgäu. Jetzt wird darüber diskutiert, wie sein Erbe verwaltet werden soll. Droht 40 Hütten ein Abriss?

14.01.2022 | Stand: 19:09 Uhr

Wer das einstige Reich des Eremiten von Baumgärtle betritt, wird aufgefordert, sein Leben zu überdenken. „Rette Deine Seele“, steht auf einem hölzernen Torbogen am Eingang des Marientals. In dem abgelegenen Waldstück, etwa 15 Kilometer von Erkheim (Kreis Unterallgäu) entfernt, starb am 19. November 2020 der Eremit im Alter von 79 Jahren. Fernab der Zivilisation hatte er sich dort 35 Jahre lang zurückgezogen. Jetzt ist eine Diskussion um das Erbe des Einsiedlers entbrannt, der den einen als Heiligen und den anderen als Eigenbrötler galt. Kann sein Vermächtnis bewahrt oder muss es abgerissen werden?

Über 40 Hütten und Türme hat der stets barfuß laufende Eremit, der mit bürgerlichem Namen Heinrich Maucher hieß, auf seinem Privatgrund errichtet. Hier lebte er auf einfachste Art und Weise. Hier fühlte er sich sicher, „wenn die Apokalypse beginnt“, wie er unserer Redaktion einmal sagte. Ein in dieser Form wohl einzigartiges, mysteriöses Labyrinth voller religiöser Reliquien, Andeutungen und Zeichen entstand. Dazu zählen auch etwa 400 Sterbekreuze, die Angehörige von Verstorbenen in die Obhut des Katholiken gaben. „So einen Ort gibt es sonst nirgends. Für viele Besucher hat er eine spirituelle Bedeutung. Es ist auf jeden Fall eine eigene Welt“, sagt Jürgen Tempel, Bürgermeister der sieben Kilometer entfernten Gemeinde Breitenbrunn. Gleichzeitig sei der Umgang mit dem Eremiten-Erbe ein „sachlich schwieriges Thema“.

Wie geht es weiter mit den Hütten, die der Eremit von Baumgärtle hinterlassen hat? Der Einsiedler lebte über 30 Jahre in einem Wald bei Maria Baumgärtle (Unterallgäu). Bild: Tobias Schuhwerk

Rein rechtlich handelt es sich laut Landratsamt Unterallgäu bei den Kultstätten um „bauordnungswidrige Zustände“, wie es im Behördendeutsch heißt. Auf Nachfrage wird eine Sprecherin konkreter: „Eigentlich stehen dort Schwarzbauten.“ In einem Wald sei grundsätzlich keine Bebauung erlaubt. Ausnahmen gebe es lediglich für alp- und forstwirtschaftliche Nutzung. Doch damit haben die religiösen Bauten des Eremiten nichts zu tun. Droht ihnen nun der Abriss?

Unterallgäuer Altlandrat habe bei den Bauten "ein Auge zugedrückt"

Möglich wäre es. Andererseits, das berichten mehrere, von einander unabhängige Quellen, habe der 2018 verstorbene, frühere Unterallgäuer Landrat Hermann Haisch nach einem Besuch im Mariental mit Blick auf die Hütten „ein Auge zugedrückt“. Andere sprechen sogar von zwei Augen. Nach dem Tod des religiösen Einsiedlers gewinnen freilich irdische Fragen an Bedeutung. Zum Beispiel diese: Wer haftet, wenn einem Besucher ein morsches Stück Hütten-Holz auf den Kopf fällt oder ein Steg auf dem Gelände einbricht?

Das beschäftigt auch Tempel. „Wir müssen mit den Behörden und den Erben einen Weg finden.“ Ähnlich klingt es aus dem Landratsamt. Doch bislang hätten sich die Erben, auch auf ein Schreiben hin, nicht gemeldet. Dabei handelt es sich um die Stiftung „Mutter Maria Stieren“. Namensgeberin ist eine vor sieben Jahren verstorbene, gebürtige Oberbayerin, die in den 1970er Jahren den Orden „Mütter und Missionare vom Heiligen Kreuz“ in Tansania gründete.

In dieser Hütte lebte der Eremit von Baumgärtle. Bild: Tobias Schuhwerk

Die Erben der Bauten sind beeindruckt von "Energie, Glaube und Kraft" des Eremiten vom Baumgärtle

Neue Bewegung erhält die verzwickte Lage durch Recherchen unserer Zeitung. Wir erreichen den Generaloberen des Ordens, Pater Antonius aus Tansania, am Telefon. Der weit gereiste, zuletzt in Brasilien tätige Katholik äußert sich tief beeindruckt über das Mariental, das er vor Kurzem erstmals besuchte: „So etwas habe ich noch nie gesehen. Unglaublich, wie viel Energie, Glaube und Kraft der Eremit aufgewendet hat. Ich würde mir wünschen, dies alles aufrechtzuerhalten, um mehr über ihn zu erfahren. Deshalb will ich mich so schnell wie möglich mit den Behörden in Verbindung setzen.“ Pater Antonius schlägt vor, einen Verein zu gründen, der sich um den Erhalt der 40 Hütten im Mariental kümmert.

Bei vielen Menschen dürfte er auf offene Ohren stoßen. „Es wäre nicht richtig, wenn jetzt Bagger anrollen“, sagt Bürgermeister Tempel. „Das hätte den Eremiten ins Herz getroffen.“

