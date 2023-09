Diese Wasserfälle im Allgäu eignen sich für eine Herbstwanderung mit der Familie

Wasser, das tosend in die Tiefe stürzt: Das kann man im Allgäu an mehreren Stellen beobachten - und auch gleich mit einer Tour kombinieren.

29.09.2023 | Stand: 10:34 Uhr

Das Allgäu ist eine Region, die bekannt ist für ihre Flüsse und Berge. Und wo es Flüsse und Berge gibt, kommt ein Naturphänomen öfter vor: der Wasserfall. Da man die Sehenswürdigkeiten oft mit einer kleinen Wanderung verbinden kann, sind Wasserfälle im Allgäu ein beliebtes Ausflugsziel. Drei haben es sogar unter die elf spektakulärsten Wasserfälle Deutschlands geschafft: die Buchenegger Wasserfälle, die Scheidegger Wasserfälle und der Lechfall. Die Liste wurde von dem Reportagemagazin GEO erstellt.

Buchenegger Wasserfälle

Laut GEO sind die Buchenegger Wasserfälle "eines der schönsten Naturwunder Deutschlands". Die aus der Weißach entspringenden Wasserfälle liegen bei Oberstaufen - genauer zwischen Steibis und Buchenegg - und sind das Ziel vieler Wanderungen.

Besonders beliebt ist der rund sieben Kilometer lange Rundweg von Steibis aus. Dort bekommt man nicht nur einen tollen Bergblick, sondern auch die Möglichkeit in der bewirtschafteten Alpe Neugreuth einzukehren. Die Route eignet sich daher auch gut für die ganze Familie. Aber Vorsicht: Besonders bei Nässe kann der Ab- und Aufstieg sehr rutschig sein. Das Gästeamt Oberstaufen empfiehlt daher festes Schuhwerk und Trittsicherheit.

Die Buchenegger Wasserfälle liegen zwischen Buchenegg und Steibis. Bild: Thomas Gretler (Archivbild)

Scheidegger Wasserfälle

Der im Westallgäu gelegene Rickenbach fällt in der fast 200 Meter tiefen Rohrachschlucht über mehrere Felsstufen über 40 Meter in die Tiefe. Die Scheidegger Wasserfälle wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz als eines der schönsten Geotope in Bayern ausgezeichnet.

Wegen ihrer abwechslungsreichen Fauna ist die Rohrachschlucht ein Zuhause für viele seltene Tiere und Pflanzen. Für Kinder gibt es hier ein großes Angebot: von einem Wasserspielplatz über einen Geo-Erlebnispfad bis hin zu einem Märchenwald.

Eine relativ leichte Route geht vom Scheidegger Ortsteil Weienried aus. Innerhalb von zwei Stunden bekommt man hier aber das volle Programm, inklusive Erlebnispfad, Märchenwald und zahlreichen Wasserfällen.

Die Scheidegger Wasserfälle stürzen über mehrere Felsstufen in die Rohrachschlucht. Bild: Edgar Demmel (Archivbild)

Lechfall

Der Lechfall liegt direkt bei Füssen. Acht Meter rauscht das Wasser über fünf steinerne Stufen in die Tiefe und verschwindet in der Lechschlucht. Über den Maxsteg hat man eine gute Sicht auf den Wasserfall. Für eine Tour zum Lechfall muss man nicht zwingend hohe Steigungen auf sich nehmen. Wer also mit Oma und Opa unterwegs ist, kann eine kleine Runde vom Bahnhof in Füssen durch die Altstadt über die Theresienbrücke zum Lechfall laufen.

Wer es doch gerne ein wenig anspruchsvoller hat, kann den Lechfall auch mit einer Tour um den nahe gelegenen Schwansee verbinden. Von dort hat man einen guten Blick auf die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. Auf dem Weg zum Lechfall gibt es auch einen Walderlebnispfad für Kinder.

Vom Maxsteg hat man eine gute Sicht auf den Lechfall. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Niedersonthofener Wasserfall

Der Niedersonthofener Wasserfall liegt bei Niedersonthofen, einer Ortschaft der Gemeinde Waltenhofen. Ausgangspunkt einer möglichen Tour ist der Ortskern von Niedersonthofen, gegenüber vom Gästeamt. Der Weg führt durch den Hangschluchtwald und am Rande des Schrattenbachs beginnt der Aufstieg zum Wasserfall. Auf dem Rückweg kommt man an der Ortschaft Rieggis vorbei. Entlang der Strecke gibt es mehrere Infotafeln zu verschiedenen Kräutern aus der Region.

Auf dem Weg zum Niedersonthofener Wasserfall gibt es Infotafeln zu Kräutern aus der Region. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Stuibenfall

Der Stuibenfall stürzt im hinteren Oytal von der Käseralpe hinab. Seinen Namen hat der Oberstdorfer Wasserfall von den feinen Tröpfchen, die wegen des Aufpralls des Wassers in die Höhe stieben.

Startpunkt ist das Eisstadion in Oberstdorf neben der Nebelhornbahn. Von dort läuft man an der Flugschanze vorbei bis zum Oytalhaus, wo man auch einkehren kann. Wer weiter Richtung Käseralpe läuft, erreicht allmählich den Wasserfall. Auch bei Radlern ist die Strecke durch das Oytal sehr beliebt. Zur Käseralpe ist es vom Stuibenfall nicht mehr weit. Wer möchte, kann dort noch Brotzeit machen.

Der Stuibenfall heißt so, weil kleine Wassertröpchen beim Aufprall in die Höhe stieben. Bild: Walter G. Allgöwer, Imago Images (Archivbild)

Hinanger Wasserfälle

Die Hinanger Wasserfälle liegen in der Nähe von Sonthofen. Von Altstädten aus führt ein Rundweg über den Leybachtobel. Auf der Strecke kommt man auch am Naturschwimmbad vorbei.

Auch von Fischen aus kommen Wanderer zu den Wasserfällen. Auf dem Weg überqueren sie die Iller, durchqueren einen Teil des Eichhörnchenwalds und mehrere Ortschaften, bis sie schließlich ihr Ziel erreichen. Diejenigen, die eine kurze Tour vorziehen, können auch direkt in Hinang starten.

Auf dem Weg zum HInanger Wasserfal kommt man am Eichhörnchenwald vorbei. Bild: Imago Images (Archivbild)

Geratser Wasserfall

Der Geratser Wasserfall liegt in einem kleinen Waldstück in Gerats, einem Ortsteil von Rettenberg. Er gehört eher zu den kleineren Wasserfällen auf dieser Liste, ist aber trotzdem ein beliebtes Fotomotiv.

Von Vorderburg führt eine recht einfache Runde den Kranzegger Bach entlang, bis man an den Wasserfällen ankommt. Wer ein bisschen mehr Anspruch möchte, kann die Tour auch mit einem Abstecher auf die Burgruine Rettenberg und die bewirtete Alpe Müller's Berg verbinden. Der Rottachsee ist außerdem in nächster Nähe des Wasserfalls, um danach noch die Füße im Wasser baumeln zu lassen.

Der Geratser Wasserfall ist in der Nähe des Rottachsees. Bild: Gyöngyi Kádár (Archivbild)

Eine Übersicht über die genannten (und weitere) Wasserfälle finden sie hier: