Wassermangel in den Bergen: Gäste auf DAV-Hütten sollen aufs Duschen verzichten

Manche Bergseen sind in den Allgäuer Alpen fast ausgetrocknet. Gäste in DAV-Hütten sollen aufs Duschen verzichten. Die Lage könnte sich weiter zuspitzen.

18.08.2022 | Stand: 20:37 Uhr

Hüttengäste hat der Deutsche Alpenverein (DAV) zum Wassersparen aufgerufen. Die Wasserknappheit wegen des heißen Sommers sowie die ungewöhnlich früh abgeschmolzenen Altschneefelder wirken sich auch auf die Stromproduktion aus: Viele Hütten werden von kleinen Wasserkraftwerken versorgt.

Die Wasserversorgung von Alpenvereinshütten sei generell schwierig, „aber heuer ist die Situation besonders drastisch“, sagt Michael Fracaro, Geschäftsführer der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt. Immerhin: Bei dem sonnigen Wetter der vergangenen Wochen liefen die Fotovoltaik-Anlagen auf Waltenbergerhaus und Prinz-Luitpold-Haus auf Hochtouren und erzeugten viel Strom.

„Viele Hütten haben schon jetzt mit Wasserknappheit zu kämpfen“

„Viele Hütten haben schon jetzt mit Wasserknappheit zu kämpfen“, heißt es vom DAV-Hauptverein in München. Besonders extrem sei die Situation entlang des Alpenhauptkamms. So musste die Neue Prager Hütte im Nationalpark Hohe Tauern bereits am 8. August die Saison beenden. Dort gibt es kein Trinkwasser mehr.

Im Allgäu sind noch alle DAV-Unterkunftshäuser geöffnet. „Wir haben aber seit einer Woche keine Duschgelegenheit für die Gäste mehr“, sagt eine Kellnerin auf der Landsberger Hütte in den Vilsalpsee-Bergen (Tannheimer Tal). Meist reiche statt einer Dusche auch die „altbewährte Katzenwäsche mit einem Waschlappen“, heißt es beim DAV.

Auf DAV-Hütten ist Wassersparen angesagt

Wenn dennoch geduscht wird, solle beim Einseifen das Wasser abgedreht werden. Das gelte auch fürs Zähneputzen und Händewaschen. Wasser solle generell möglichst sparsam verwendet werden. Laut Alpenverein wird auf den meisten Hütten das Wasser aus oberflächennahen Vorräten gewonnen. Dazu gehören Niederschläge oder das Schmelzwasser von Gletschern. Die Kosten der Wassergewinnung liegen laut DAV um ein Vielfaches über denen im Tal.

Wie schwierig die Situation ist, sehen Wanderer auch in den Allgäuer Alpen: Kleine Bergseen sind teilweise fast ausgetrocknet, Bäche zu kleinen Rinnsalen verkommen. Alle Altschneefelder sind bereits bis August abgetaut – auch in den schattenseitigen Lagen der Allgäuer Hochalpen. Zuspitzen könnte sich die Wasserknappheit im September, falls es nicht ergiebig regnet. Dann werden nochmals viele Gäste auf den Hütten erwartet.

Trockenheit im Allgäu: Nächste Woche sollen die Temperaturen bereits wieder steigen

Auch in tieferen Lagen führen fast alle Fließgewässer im Allgäu derzeit Niedrigwasser. Kleinere Bäche seien sogar ganz ausgetrocknet, sagt Wasserwirtschaftsamts-Chef Schindele. Nach seinen Worten fiel im vergangenen Jahr in elf Monaten weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das habe auch Auswirkungen auf die Grundwasserpegel, die seit 2003 kontinuierlich sinken. Der Pegel des Bodensees ist für diese Jahreszeit so niedrig wie lange nicht mehr. Der Pegel Konstanz steuere auf einen Rekord-Niedrigwert für August zu, sagt Schindele. Bis zum Allzeit-Tief seit 170 Jahren seien es noch etwa zehn Zentimeter.

Was jetzt notwendig ist? „Eigentlich eine lang anhaltende Niederschlagsperiode“, sagt Schindele. Zur Verbesserung der Grundwasserstände sei beispielsweise ein Jahr notwendig, in dem es mehr regnet als üblich. Immerhin: Bis Samstag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst im Allgäu 40 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Örtlich könne auch noch mehr fallen und kleinräumige Überflutungen seien nicht ausgeschlossen. Das war es aber dann auch wieder: Bereits nächste Woche sorgen Hochdruckeinfluss und steigende Temperaturen wieder für Sommerwetter. Und der September als erster meteorologischer Herbstmonat soll nach den Langfrist-Modellen zu warm und zu trocken ausfallen.

Informationen über Gewässerpegel und die Grundwasser-Situation gibt es beim Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern (NID): www.nid.bayern.de