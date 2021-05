Bei der Umstellung des Nahverkehrs auf emissionsfreien Antrieb setzen Fachleute auf Brennstoffzellen. Wie europäische Vorgaben Kommunen unter Druck setzen.

24.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Weltweit setzen Großkonzerne auf Wasserstoff als eine Säule der künftigen Energieversorgung. Im Allgäu ist ein Einsatz vor allem in der Antriebstechnik in Zügen, Bussen und im Schwerlastverkehr vorstellbar. Eine H2-Produktionsstätte soll am Müllheizkraftwerk in Kempten entstehen. Der Abfallverband ZAK, dem die Landkreise Lindau und Oberallgäu sowie die Stadt Kempten angehören, hat dafür nun weitere Weichen gestellt. Ende 2023 soll die Anlage hochgefahren werden.