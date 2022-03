Wasserstoffzug im Ostallgäu: Nur die 1c-Lösung

Ein Brennstoffzellenzug ist zwar besser als ein Diesel - trotzdem ist er nicht die Lösung, die das Allgäu gebraucht hätte, meint unser Autor.

17.03.2022 | Stand: 19:19 Uhr

Fast alles ist besser als der Diesel: Insofern ist die Nachricht über den Zug-Testbetrieb im Ostallgäu eine gute – mit einer Einschränkung. Die Ideallösung ist der Wasserstoff nicht. Er ist derzeit teuer und wird in anderen Bereichen dringender benötigt, zum Beispiel in der Stahl- und Chemie-Industrie. Ihn im Bahnbetrieb einzusetzen, ergibt wenig Sinn, da es hier mit der Elektrifizierung eine technisch ausgereifte und klimafreundliche Option gibt. Und die wäre auch für das Ostallgäu wünschenswert.

Was die Region braucht, sind möglichst viele Direktverbindungen nach Augsburg und München. Die Strecke in die Landeshauptstadt ist aber ab Buchloe mit einer Oberleitung ausgestattet. Teuren Wasserstoff unter dem Fahrdraht zu verfahren, wäre ineffizient. Die Bahnanbindung der Region verbessert dieser Zug nicht. Das kann nur die Oberleitung – flächendeckend oder in einzelnen Abschnitten. Die Lücken könnten Akku-Hybridzüge per Batterie überwinden – und sonst kommt der Fahrdraht zum Zug.

