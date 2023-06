Bär und Wolf: Droht im Allgäu ein "blutiger Alpsommer" - oder ist alles "Panikmache"?

30.000 Tiere verbringen den Sommer in den Allgäuer Alpen. Wolf und Bär gefährden die Idylle, fürchtet mancher Älpler. Andere sprechen vom "blutigen Alpsommer".

12.06.2023 | Stand: 07:27 Uhr

Den „Krotten“ kennt heute kaum noch jemand. Früher jedoch gehörte er zu jedem Alpauftrieb dazu. Es handelte sich um einen zweirädrigen Karren, mit dem die Älplerinnen und Älpler schwere Gegenstände wie Milchkessel oder Butterfass bergauf zogen. Im steilen Gelände musste dann freilich alles getragen werden. Die Alpfahrt, wie der Auftrieb auch genannt wird, war ein mühsames Geschäft. Heute ist das etwas anders.

Viele Wege zu den 703 Alpen in den Allgäuer Bergen sind zumindest auf Teilstücken befahrbar. Und auf einige Hochalpen werden Lebensmittelvorräte oder Zaunpfähle zum Saisonbeginn sogar mit dem Helikopter geliefert. Das Vieh jedoch muss nach wie vor nach alter Sitte nach oben getrieben werden: Über 32.000 Rinder, davon etwa 2500 Milchkühe, 580 Schafe und Ziegen sowie 430 Schweine und 250 Pferde verbringen nach Angaben des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu (AVA) den Sommer im Gebirge. Etliche Alpen in den unteren und mittleren Höhenlagen haben den Auftrieb bereits abgeschlossen. In den Hochlagen beginnt er traditionell erst Anfang Juli.

Wegen Bär und Wolf im Allgäu: Älpler haben "mulmiges Gefühl"

Der aktuelle Viehbestand wird beim AVA als Beweis dafür gesehen, dass die Alpwirtschaft nach wie vor eine große Bedeutung genießt. Dennoch ist die Stimmung anders als in den Vorjahren. „Viele haben ein mulmiges Gefühl“, bringt der neue AVA-Vorsitzende Christian Brutscher aus Bolsterlang (Kreis Oberallgäu) die Stimmung auf den Punkt. Das Auftauchen eines Bären vor wenigen Wochen im Hintersteiner Tal in Bad Hindelang sowie zahlreiche Risse von Weidetieren im benachbarten Tirol beunruhigten die Alphirtinnen und Alphirten. „Wir werden sehr aufmerksam sein müssen. Sobald es Anzeichen von Wolf und Bär gibt, wird das sehr schnell die Runde machen“, sagt Brutscher. Er betont aber auch: „Panikmache bringt uns nicht weiter. Wir müssen abwarten, was passiert, und das Beste hoffen.“

Die Angst vor Wolf und Bär führt freilich auch zu weitaus düstereren Prognosen: „Es wird ein blutiger Alpsommer werden“, überschrieb das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt vor wenigen Tagen einen Artikel. In Tirol ist dies bereits Realität: Wenige Tage nach dem Auftrieb von 750 Schafen im Schwarzwassertal, das am Nordufer des Lechs beginnt und sich bis an die Grenze zum Allgäu erstreckt, wurden mehrere Tiere gerissen. Die Schafzüchter vermuten einen Bären und Wölfe als Ursache. Die Untersuchungen laufen noch. Zwischenzeitlich wurden alle Tiere ins Tal gebracht.

Nach Riss mehrerer Tiere: Keine Alternative für Schafhalter in Tirol

Am Samstag ging es zumindest für 150 Schafe wieder hinauf zur Hasenteufelhütte und von dort weiter in Richtung Landsberger Hütte im Tannheimer Tal. Im Sommer werden sie von Hirtin Carmen Reider bis zum Prinz-Luitpold-Haus bei Bad Hindelang getrieben. Trotz der Angst vor weiteren Rissen sieht Schafhalter Eugen Barbis aus Reutte keine Alternative zum erneuten Auftrieb: „Ich halte Bergschafe und keine Gartenschafe!“, sagt der Obmann der Außerferner Schafzüchter auf Anfrage unserer Redaktion.

Braunbär im Allgäu gesichtet: Wie gefährlich ist der Bär für Menschen?

Keine weitere Spur gibt es derweil von dem in Hinterstein von Wanderern fotografierten Braunbären. Für Diskussionen sorgt freilich die Frage, wie gefährlich Braunbären für den Menschen sind. In der Regel gilt laut Henning Werth vom Naturerlebniszentrum Alpinium: „Bären sind sehr scheu.“ Völlig anders beurteilt Philipp Bust, Referent für Jagd- und Wildtiermanagement beim Bayerischen Bauernverband, die Lage. Bären zeigten nur selten Scheu. Vielmehr seien sie als gute Beutemacher eher neugierig. „Durch diese Neugierde kann sich die Distanz von Bär zu Mensch durchaus gefährlich verringern“, sagte er in einem Interview.

Doch wie verhält man sich, wenn man einem Bären begegnet? Die Unterallgäuerin Sabine Fleschutz hat 35 Jahre in Kanada gelebt und ihre Erfahrungen mit Bären gemacht. Sie sagt: „Davonlaufen ist das Schlimmste, was man tun kann. Dann wirst du sofort zur Beute.“ Wenn ein Bär kommt, dann „mach ich mich groß, strecke die Arme nach oben und versuche mit tiefer, fester Stimme den Bär einzuschüchtern“. Augenkontakt sollte man zum Bären nicht suchen. Das empfinde er als offensiv. Man solle langsam rückwärts den Weg gehen, den man gekommen ist, und dabei auf den Boden schauen.

