0,01 Punkte entscheiden über Meistertitel für FC Thingau

Des einen Glück ist des anderen Leid: Der 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen, Zweiter in der A-Klasse 5, spricht von einer „maximal unglücklichen Lösung“.

19.05.2021 | Stand: 18:59 Uhr

Die wochenlange Ungewissheit hat endlich ein Ende. Die Mehrheit der bayerischen Fußballvereine (71,14 Prozent) hat sich für den Abbruch nach Quotientenregelung mit Absteigern ausgesprochen. Das heißt zugleich: Wer auf einem Relegationsplatz steht, bleibt in der Liga.

1. FC Biessenhofen-Ebenhofen nach Quotientenreglung nur auf zweitem Platz

Das trifft einen Verein im Allgäu ganz besonders hart: und zwar den 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen. Der Ostallgäuer Fußballklub steht sowohl nach der alten Punkteregelung als auch nach der Quotientenregel in der A-Klasse 5 auf dem zweiten Platz, der eigentlich für die Aufstiegsspiele berechtigt. Nur der Rivale von nebenan, der FC Thingau, war besser.

Fußball-A-Klasse: FC Thingau mit zwei Spielen mehr

Besonders bitter für Biessenhofen, das zwei Spiele weniger bestritten hat als Thingau: Der Taschenrechner zeigte beim eigenen Quotienten (41 Punkte durch 17 Spielen) die Zahl 2,412 an, beim Konkurrenten Thingau (46 durch 19) 2,421. Eine Winzigkeit von nicht einmal 0,01 Punkte trennt beide Vereine – einmalig in ganz Bayern. Sebastian Hiepp, Vorstandsmitglied des FC Biessenhofen-Ebenhofen, sagt: „Das ist für uns natürlich maximal unglücklich und ärgerlich.“ Er relativiert aber auch: „Eine Patentlösung, die alle Vereine zufriedenstellt, gibt es nicht.“

Den Wettbewerb sportlich zu beenden, hätte Hiepp vorgezogen. Doch auch er weiß, dass dies unter den aktuellen Bedingungen bis zum 30. Juni, dem offiziellen Ende der Saison, nicht möglich gewesen wäre. Für ihn war klar abzusehen, dass sich die Mehrheit bei der Abstimmung für die erste Variante, also den Abbruch mit Quotientenregel und Absteigern entscheidet.

„Direkt betroffen von den Varianten sind nur Mannschaften auf Relegations- und Abstiegsplätzen, also eine Minderheit aller Vereine. Die Mehrheit steht im Tabellenmittelfeld. Diese Klubs dürften weder Interesse an übervollen Ligen mit englischen Wochen haben noch an eine höhere Abstiegsgefahr aufgrund zusätzlich notwendiger Abstiegsplätze“, führt Hiepp aus.

Vor allem ärgert die Biessenhofener, dass sie zwei Spiele weniger als Meister Thingau hatten und diese nicht nachholen durften. Ein Sieg mehr – und die Sektkorken hätten bei Biessenhofen-Ebenhofen geknallt. Von rechtlichen Schritten will man beim 1. FC aber absehen.

FC Thingau erleichtert, dass Biessenhofen-Ebenhofen nicht klagen will

Da zeigt sich Florian Eberle, Vorsitzender des FC Thingau, erleichtert. „Bisher habe ich mich nicht als Aufsteiger gefühlt, weil es ja immer noch sein konnte, dass Biessenhofen klagt und wir dann nicht aufsteigen“, gibt Eberle zu. „Ich musste deshalb in den letzten Wochen die Vorfreude der Spieler bremsen. Die wollten schon feiern und am liebsten die Hütte abreißen“, sagt Eberle.

Trotz aller Freude bedauert er den Ausgang der Saison. „Ja, wir hatten am Ende das Quäntchen Glück, aber ich möchte mich nicht für den Aufstieg entschuldigen müssen. Wir haben drei Jahre oben mitgespielt, und nach dieser Saison hat sich die Mannschaft den Titel verdient.“

Beste Lösung: Saison sportlich zu Ende bringen

Die Spielzeit sportlich zu Ende zu bringen, wäre Eberle auch lieber gewesen. Den Frust des Kontrahenten kann er verstehen: „Schade. Am Ende war es verdammt knapp.“ Doch böses Blut herrsche zwischen den beiden Vereinen nicht. Biessenhofen-Ebenhofen will den Aufstieg dann im nächsten Jahr schaffen.

