Wegen Corona: Auch 2021 kein Kriterium in Kemptens Innenstadt

Der RSC Auto Brosch Kempten muss umdenken. Auf das traditionelle Rad-Kriterium will der Verein aber nicht verzichten. Was stattdessen geplant ist.

16.05.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Anfang des Jahres haben sie noch voller Zuversicht darauf gehofft, heuer nach der Corona-Zwangspause wieder einen Schritt in Richtung Radsport-Normalität machen zu können. Die traditionellen Veranstaltungen haben die Verantwortlichen des RSC Auto Brosch Kempten in den Terminkalender aufgenommen. Am 27. Juni war beispielsweise das Stadtkriterium geplant. Doch schon jetzt ist klar: In der gewohnten Form ist das Rennen auch in diesem Jahr nicht umzusetzen. RSC-Vorsitzender Karl Schkusche sagt schweren Herzens: „Mitten in Kempten wird’s auch heuer mit Sicherheit kein Kriterium geben. Das lässt die Situation einfach noch nicht zu.“

Ein Rennen auf dem Stadtkurs ist in diesem Jahr nicht möglich

Bevor die Organisatoren in die detaillierte Planung einsteigen, haben sie diese Entscheidung nach langem Überlegen getroffen. Im Jahr 2019 fand das Kriterium zum letzten Mal statt. Die Route führte über Bahnhof- und Königsstraße. Eine Strecke, an der ein mögliches Zuschauerverbot wegen zahlreicher Anwohner und der Geschäfte kaum kontrollierbar wäre. Ganz verzichten wollen Schlusche und seine Mitstreiter auf das Heimrennen aber nicht. Sie suchen nun nach Alternativen.

RSC Kempten ist auf der Suche nach Ausweichstrecken

„Ein paar Möglichkeiten haben wir schon im Auge“, sagt der Vorsitzende. Nötig ist ein abgesperrten Gelände in Kempten und Umgebung, auf dem ein asphaltierter Rundkurs mit mindestens 800 Metern Länge und fünf Metern Breite vorhanden ist. Parkplätze, Firmenareale oder private Flächen. Im Industriegebiet in der Heisinger Straße ist Jonas Schmeiser, Abteilungsleiter Rennsport und Mitglied des Bundesliga-Teams, bereits auf einem Firmengelände Probe gefahren. Schlusche schließt aber auch nicht aus, aus dem Kriterium kurzerhand ein Rundstreckenrennen im Kemptener Umland zu machen. „Irgendwo auf dem Dorf. Wir haben noch die eine oder andere Idee m Hinterkopf, Anfragen laufen bereits“, sagt er.

