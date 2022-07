Wegen Corona "maximal angespannte Personallage" an einigen Allgäuer Kliniken

Die Inzidenzen steigen und steigen, im Landkreis Ostallgäu werden Behandlungen zum Teil bereits verschoben. Wie es derzeit in den Kliniken aussieht.

1234 – auf diesen Wert kletterte die Corona-Inzidenz am Freitag in Kaufbeuren. Auch im Landkreis Ostallgäu lag sie an diesem Tag über der 800er-Schwelle. Dadurch spitzt sich die Situation im Rettungsdienst zu, so haben sich die Krankheitsstunden bei Mitarbeitenden des Ostallgäuer Rettungsdienstes im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfacht. Droht dieser Engpass auch in den Krankenhäusern?

Konkrete Zahlen könne man zwar nicht nennen, sagte eine Sprecherin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, „aber wir haben an allen drei Standorten eine maximal angespannte Personallage“. Das liege am Zusammentreffen von Urlaubszeit, normalem Krankenstand und Coronainfektionen und -quarantänen. Alle Abteilungen und Berufsgruppen seien gleichermaßen betroffen. „Dennoch können wir derzeit noch alle Eingriffe planmäßig durchführen, wir müssen aktuell noch keine Behandlungen verschieben.“

Klinikverbund Allgäu: Notfallversorgung „jederzeit sichergestellt“

Auch beim Klinikverbund Allgäu beobachte man in allen Bereichen „in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Ausfälle“, sagte Sprecherin Kirsten Boos. Punktuell habe das Einfluss auf planbare Behandlungen, da man nicht alle Ausfälle kurzfristig kompensieren könne. „Die primäre Notfallversorgung ist jedoch jederzeit sichergestellt“ sagt Boos.

Ähnlich sieht es an der St. Vinzenz-Klinik in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) aus. Man sei mit aktuell 14 Coronapatienten deutlich stärker belastet als im vergangenen Sommer, sagte Kliniksprecherin Angela Kolleck unserer Redaktion. „Diese Patienten brauchen viele Kapazitäten, das ist im Alltag spürbar.“ Auf die Ausfallzahlen des Klinikpersonals wirken sich die hohen Inzidenzwerte hier aber offenbar nur begrenzt aus – zumindest im Vergleich zum Sommer 2021. „Wir sehen einen extremen Anstieg der krankheitsbedingten Ausfälle im Vergleich zum Sommer vor Corona, aber nicht im Vergleich zum Juli 2021“, erklärte Kolleck. Im laufenden Monat sei die Zahl der Ausfälle im Vergleich zum Juli 2019 um 80 Prozent gestiegen – „im direkten Vergleich zum Juli 2021 nur noch um weitere vier Prozent“.

