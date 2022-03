Wegen Corona: Personallage „spitzt sich zu“

Auch die Quarantäne-Vorschrift sorgt dafür, dass in Kliniken und Firmen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen. Stimmen werden laut, die Regeln für nicht infizierte Mitarbeiter zu lockern.

24.03.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Teilweise über 2700 liegt die Inzidenz im Allgäu. Die Auswirkungen der steigenden Zahlen spüren die sogenannte kritische Infrastruktur wie Kliniken, Pflegeheime oder Polizei, aber auch Verkehrsbetriebe und andere Firmen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen aus. Jetzt werden Rufe laut, die Quarantäne-Beschränkungen zu lockern. Soll arbeiten können, wer zwar Kontaktperson von Infizierten ist, aber keine Covid-Symptome hat?

Wie ernst die Lage ist, zeigt eine Mitteilung der Asklepios Klinik Lindau. Angesichts der hohen Inzidenz im Landkreis gilt in der Einrichtung ab Freitag, 25.März, ein generelles Besuchsverbot. Ausnahmen seien etwa der Besuch von Kindern, für den Vater zur und nach der Geburt seines Kindes, bei Notfällen oder wenn Angehörige im Sterben liegen.

Corona und Quarantäne-Regeln ein großes Problem für die Krankenhäuser

Die aktuelle Situation am Kaufbeurer Klinikum schildert der Ärztliche Direktor Dr. Marcus Koller: „Wenn die Inzidenzen steigen, merken wir das zehn bis zwölf Tage später im Krankenhaus. Bei der jetzigen Omikron-Variante muss nur etwa ein Prozent der Infizierten stationär behandelt werden. Das klingt zunächst zwar nach wenig, bei tausenden Erkrankten und in die Höhe schießenden Zahlen brauchen wir für die Patienten am Ende aber trotzdem viele Betten.“

Und der Pflegeaufwand sei hoch: So müssten die Patienten isoliert werden, sagt Koller. Dies alles werde nicht zuletzt deswegen ein immer größeres Problem, weil es auch beim Klinikpersonal viele Krankheits- oder Quarantänefälle gebe. Zum Teil fielen bis zu 30 Prozent der Ärztinnen und Pflegekräfte aus. „Die Situation ist nach wie vor belastend und spitzt sich weiter zu“, sagt Koller. Von einer Entspannung der Corona-Lage an den Kliniken könne keine Rede sein. Im Gegenteil: „Aufgrund der Vielzahl an stationären Corona-Patienten sind wir gezwungen, die Isolationsbereiche auf den Normalstationen auszuweiten und diskutieren gerade, ob wir auch wieder elektive Eingriffe verschieben müssen.“ Alles zur Corona-Pandemie im Newsblog der Allgäuer Zeitung.

Corona im Allgäu: „An der Grenze des Machbaren“

„Wir sind nach wie vor personell an der Grenze des Machbaren, haben es bis dato aber immer geregelt bekommen“, sagt Martin Haslach, Geschäftsführer der „Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu“ („mona“). „Uns trifft die Quarantäne-Regelung, wie alle anderen in der Republik auch, sehr hart. Wenn man diese lockern würde, wäre sicherlich auch uns geholfen.“

Lesen Sie auch

Corona-Maßnahmen Quarantäne-Regeln in Deutschland: Was gilt aktuell?

Die „mona“ habe insgesamt gesehen keine gravierenden Probleme, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Glücklicherweise habe es bisher meist nur ein oder zwei Verkehrsunternehmen gleichzeitig mit vielen Corona-Ausfällen beim Personal erwischt. „Wenn es einmal mehrere oder alle treffen sollte, sieht die Situation vielleicht anders aus“, sagt Haslach. Dafür gebe es zwar Notfallpläne: „Wir hoffen aber, dass die nie angewendet werden müssen. Vorher rücken alle mit Busführerschein aus Verwaltung und Werkstatt aus.“

„Weitere Anpassungen bei den Quarantäne-Regelungen für Mitarbeiter“ bringt auch Andreas Ruland ins Gespräch. Der Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu sieht das als einen Baustein, um dem Versorgungsauftrag für die Bevölkerung nachzukommen.

Corona im Allgäu: Auch immer mehr Polizisten krank oder in Quarantäne

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West sind aktuell deutlich über 100 Beschäftigte mit einer Corona-Infektion krank, sagt Pressesprecher Holger Stabik. Das sind etwa fünf Prozent der Belegschaft – Tendenz steigend. Hinzu kämen mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamte, die wegen Quarantäne arbeitsunfähig seien. Die Einsatzbereitschaft sei aber nicht in Gefahr und man halte die Isolation und auch das Tragen von Masken für sinnvoll zur Bekämpfung der Pandemie.

Keine Lockerungen wünscht sich auch Caroline Vogt, Direktorin des Rot-Kreuz-Krankenhauses in Lindenberg. „Es gibt natürlich immer wieder Ausfälle, die jedoch nicht außergewöhnlich sind.“

Die Frage, ob möglicherweise über Änderungen bei der Quarantäne-Regelung geplant sind und zum Beispiel beschwerdefreie Kontaktpersonen nicht mehr mindestens sieben Tage in Isolation müssen, konnte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag noch nicht beantworten.

Die aktuellen Quarantäne-Regeln in Bayern

Wer muss in Isolation? Alle positiv auf Corona getesteten Personen müssen sich unverzüglich nach Erhalt des Ergebnisses in Isolation begeben, heißt es beim bayerischen Gesundheitsministerium.

Alle positiv auf Corona getesteten Personen müssen sich unverzüglich nach Erhalt des Ergebnisses in Isolation begeben, heißt es beim bayerischen Gesundheitsministerium. Wann endet Quarantäne? Frühestens nach sieben Tagen. Dann ist eine Freitestung möglich. Andernfalls endet die Isolation nach zehn Tagen – wenn es seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr gegeben hat.

Frühestens nach sieben Tagen. Dann ist eine Freitestung möglich. Andernfalls endet die Isolation nach zehn Tagen – wenn es seit mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr gegeben hat. Regeln für enge Kontaktpersonen: Enge Kontaktpersonen sind Menschen, die weniger als 1,5 Meter Abstand und länger als zehn Minuten ohne Schutz Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Sie müssen sich unverzüglich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Diese endet, wenn der enge Kontakt zur Covid-positiven Person zehn Tage zurückliegt und keine Krankheitszeichen aufgetreten sind.

Enge Kontaktpersonen sind Menschen, die weniger als 1,5 Meter Abstand und länger als zehn Minuten ohne Schutz Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Sie müssen sich unverzüglich für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Diese endet, wenn der enge Kontakt zur Covid-positiven Person zehn Tage zurückliegt und keine Krankheitszeichen aufgetreten sind. Ausnahmen von der Quarantänepflicht gelten für Personen mit Auffrischungsimpfung (Booster), frisch Geimpfte und frisch Genesene. Für Schüler sowie für Kita-Kinder gibt es eine Sonderregelung: Für sie kann die häusliche Quarantäne bereits enden, wenn der enge Kontakt zum Covid-Fall mindestens fünf Tage zurückliegt, während der Isolation keine Krankheitszeichen aufgetreten sind und außerdem ein PCR- oder Antigentest ein negatives Ergebnis erbracht hat.

von der Quarantänepflicht gelten für Personen mit Auffrischungsimpfung (Booster), frisch Geimpfte und frisch Genesene. Für Schüler sowie für Kita-Kinder gibt es eine Sonderregelung: Für sie kann die häusliche Quarantäne bereits enden, wenn der enge Kontakt zum Covid-Fall mindestens fünf Tage zurückliegt, während der Isolation keine Krankheitszeichen aufgetreten sind und außerdem ein PCR- oder Antigentest ein negatives Ergebnis erbracht hat. Weitere Infos gibt es hier.

Warum Rundschau-Redakteur Thomas Schwarz bei dem Thema mehr Zuständigkeiten für die Kliniken möchte, lesen Sie hier in seinem Kommentar.