Weihnachtsgruß der Allgäuer Zeitung: Wir wünschen Ihnen Zuversicht!

Hinter uns liegt ein anstrengendes Jahr, die Aussichten sind auch nicht gut. Oder etwa doch? Warum es sich lohnt, jetzt das Positive zu sehen.

24.12.2021 | Stand: 04:47 Uhr

Liebe Leserinnen, liebe Leser, was war das für ein verrücktes Jahr. Ein Jahr, das mit Zumutungen und Zerrissenheit begann, in dem es zwischendurch Hoffnung gab, das aber wieder mit Zumutungen und Streit endet. Es fühlt sich an, als gingen viele Menschen mit eingezogenem Kopf ihrer Wege, geduckt, damit die nächste schlechte Nachricht sie nicht so hart trifft. Und hinter der nächsten Ecke wartet kein Lichtblick, sondern Omikron.

Es gibt jedoch gute Gründe, zuversichtlich zu sein. Zuversicht ist das feste Vertrauen darauf, dass etwas Gutes zu erwarten ist. Zuversicht ist eine innere Kraft, die stärkt und antreibt. Es ist im Wortsinn menschlich, nämlich in uns programmiert, dass unser Gehirn Negatives vordringlich behandelt. Wir nehmen Negatives stärker wahr, weil unser Gehirn eine Gefahr wittert, auf die wir uns vorbereiten müssen. Es passiert aber gerade auch viel Positives – und das sollten wir nicht übersehen.

Lage ist faktisch besser als vor einem Jahr

Faktisch ist die Lage doch besser als vor einem Jahr: Es gibt bald ein Medikament, das die Folgen der Corona-Erkrankung lindern kann. In kurzer Zeit wurden neue Impfstoffe entwickelt, bald gibt es weitere, und trotz aller Schwierigkeiten hat Deutschland gute Impfkampagnen organisiert. Ja, die bisher verwendeten Stoffe sind nicht so lange wirksam, wie uns das vor einem Jahr versprochen wurde; und ja, auch die dritte Impfung wird möglicherweise nicht ausreichen. Aber es gibt Mittel, die uns schützen.

Ein positives Gefühl für die Zukunft kann die Gewissheit vermitteln, dass weltweit kluge Menschen daran arbeiten, unser Problem zu lösen – und nicht daran, dieses zu schaffen. Wir sehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerade live dabei zu, wie sie um Fakten ringen, wie sie Wissen schaffen. Was für ein Geschenk!

Positiver Blick in die Zukunft gibt Gelassenheit

Ein positiver Blick in die Zukunft gibt uns Gelassenheit. Das bedeutet nicht, Probleme auszublenden, sondern ihnen standzuhalten. Das bedeutet, auch dann Spielräume für sich selbst zu finden, wenn die Dinge gerade nicht so gut laufen. Zuversicht bedeutet nicht die naive Hoffnung, Spaziergänge reichten aus, um sich gegen das Virus zu wappnen – aber Bewegung an frischer Luft hilft dabei, auf andere Gedanken zu kommen.

Lesen Sie auch

Aktion im Advent Realschüler basteln 1000 Sterne für Kaufbeuren

Menschen, die gerade hart gegen die Folgen der Pandemie kämpfen, zum Beispiel in unseren Kliniken, können Zuversicht aus der Erkenntnis schöpfen, dass ihr Tun einen besonderen Wert hat: nämlich den Einsatz für eine sinnvolle Sache.

Es hilft, wenn Wissenschaft, Politik und wohl auch Medien nicht nur warnen und mahnen, sondern auch Optimismus und Zuversicht vermitteln. Offensichtlich ist das 2021 nicht in ausreichendem Maß geschehen.

Corona spaltet nicht nur, es eint auch in einem Punkt

Corona spaltet unsere Gesellschaft gerade, so scheint es. Aber Corona trennt uns nicht nur, Corona eint uns auch in einem Punkt: Alle sind betroffen. Wir werden irgendwann einmal manches von dem vergessen müssen, was gerade passiert. Dann hat es sein Gutes, dass die meisten Menschen gut im Vergessen sind. Und bei allem vernehmbaren Protest gegen die Maßnahmen: Auch die Hunderttausenden, die täglich zur Impfung gehen, bilden in gewisser Weise einen Demonstrationszug. Und diejenigen, die das nicht tun, sind deshalb keine schlechteren Menschen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in ein neues Jahr, in dem vieles gut und manches besser wird als 2021. Und wir wünschen Ihnen Zuversicht. Denn Zuversicht ist unser Schatz, um diese Krise zu meistern.

Uli Hagemeier und Rolf Grummel für Redaktion und Verlag der Mediengruppe Allgäuer Zeitung

Lesen Sie auch: