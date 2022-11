Weihnachtsmarkt in Buchenberg Glühweinparty, Alphornbläser und Nikolaus: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Buchenberg Der Adventsmarkt in Buchenberg 2022 startet am 25. November und geht bis zum 27. November. In diesem Jahr ist der Markt zum ersten Mal an neuem Ort zu sehen.

17.11.2022 | 16:13 Uhr