Zauberhafte Weihnachtsmärkte im Allgäu 2025 – Advent wie im Bilderbuch

Die Weihnachtsmärkte im Allgäu verbinden auch 2025 stimmungsvolle Tradition mit einzigartigem Alpenflair. Wenn die Tage kürzer werden und die Gipfel langsam von Schnee überzogen sind, verwandeln sich Städte und Dörfer der Region in festlich geschmückte Winterwelten. Ob in Kempten, Oberstdorf, Füssen oder Bad Hindelang – in der Adventszeit duftet es überall nach Glühwein, gebrannten Mandeln und frisch gebackenen Leckereien.

Weihnachtsmärkte im Allgäu bieten festliche Stimmung und regionale Spezialitäten

Neben kulinarischen Genüssen locken die Weihnachtsmärkte im Allgäu mit liebevoll gestalteten Ständen, an denen Kunsthandwerk, regionale Produkte und Geschenkideen zu finden sind. Viele Orte setzen auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Blasmusik, Chöre, Märchenerzähler oder Krippenspiele schaffen eine unvergleichliche Adventsstimmung.

Überregional bekannt ist unter anderem der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang, der ganze Straßenzüge in ein weihnachtliches Märchenland verwandelt.

Kleine Allgäuer Weihnachtsmärkte bieten den besonderem Charme

Doch auch kleinere Weihnachtsmärkte im Allgäu haben ihren Reiz: In Isny lädt die romantische Schlossweihnacht zum Verweilen ein, während die Seeweihnacht in Immenstadt mit Blick auf den winterlichen Alpsee begeistert.

Wer es lebendig mag, besucht die großen Märkte in Kaufbeuren oder Kempten, die mit langer Tradition und vielfältigem Angebot glänzen.

Erste Weihnachtsmärkte 2025 im Allgäu öffnen im November

Damit Besucher ihre Adventszeit optimal planen können, haben wir alle wichtigen Termine und Highlights der Weihnachtsmärkte im Allgäu 2025 übersichtlich zusammengestellt. So finden Sie schnell den passenden Markt – ob für einen Familienausflug, einen romantischen Abend zu zweit oder einen genussvollen Bummel mit Freunden.

Die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen auch 2025 bereits Mitte November. So startet zum Beispiel in Grän im Tannheimer Tal der Adventmarkt schon am 8. November.

Adventmarkt in Grän (Tannheimer Tal): von Samstag, 8., bis Sonntag, 9. November 2025, am Hotel Sonnenhof (Füssener-Jöchle-Straße 5)

Vorweihnacht in Wiggensbach (Oberallgäu): von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. November 2025, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg (Unterallgäu): von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. November, sowie von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. November 2025

Kleiner, feiner Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach (Unterallgäu) am Freitag, 14., und am Sonntag, 15. November 2025, jeweils von 15 bis 20 Uhr auf dem Gelände der Firma Rampf

Sterntalermarkt in Bad Grönenbach (Unterallgäu): von Freitag, 21. November (16 bis 21 Uhr), bis Samstag, 22. November 2025 (14 bis 21 Uhr), auf dem Marktplatz

Legauer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) am Samstag, 22. November 2025, von 13 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz

Jungholzer Bergweihnacht (Tannheimer Tal): von Samstag, 22., bis Sonntag, 23. November 2025, in Jungholz

Adventsmarkt Schloss Hopferau (Ostallgäu): von Samstag, 22 November und Sonntag, 23. November 2025

Haslacher Adventsmarkt bei Oy-Mittelberg (Oberallgäu):: am Sonntag, 23. November, ab 13 Uhr am Schützenhaus in Haslach

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren-Hirschzell von Samstag, 22. November und Sonntag, 23. November 2025 am Auweg (Schneider-Stadel)

Advent und Weihnacht Beim Elle in Schwangau (Ostallgäu): vom 25. November 2025 bis 5. Januar 2026

Adventsmarkt und Budenzauber bei den Wertachtal-Werkstätten Füssen (Ostallgäu): am Mittwoch, 26. November 2025, in der Hiebelerstraße 17

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte öffnen rund um das erste Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende geht die Weihnachtsmarkt-Saison im Allgäu auch 2025 so richtig los. Überall in der Region öffnen große und kleine Weihnachtsmärkte und locken mit Glühwein, Programm und Leckereien Besucher aus Nah und Fern.

Weihnachtsmarkt in Kempten vom 26. November bis 21. Dezember 2025 auf dem Rathausplatz. Der Weihnachtsmarkt ist täglich ab 12 Uhr geöffnet. Von Sonntag bis Donnerstag bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei

Weihnachtsmarkt beim Felderwirt in Unterthingau (Ostallgäu) von Mittwoch, 26. November bis Sonntag, 30. November 2025, jeweils ab 17 Uhr

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang (Oberallgäu) von Donnerstag, 27. November, bis Sonntag, 30. November, sowie von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Dezember, und von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Dezember 2025, im Ortskern

Lindauer Hafenweihnacht zwischen Donnerstag, 27. November, und Sonntag, 21. Dezember 2025, an der Promenade der Insel, immer Donnerstag bis Sonntag, jeweils 11 Uhr bis 21 Uhr

Röthenbacher Weihnachtsmarkt (Landkreis Lindau) am Freitag, 28. November 2025, von 15 bis 22 Uhr am Dorfbrunnen an der Grundschule

Immenstädter Christkindlesmarkt (Oberallgäu) von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025 in der Innenstadt

Memminger Christkindlesmarkt von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 21. Dezember 2025, am Marktplatz mit langer Einkaufsnacht am Eröffnungstag

Sulzberger Weihnachtsdorf (Oberallgäu) am Freitag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 29. November, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 30. Vovember 2025, von 10.30 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt von Rapunzel in Legau (Unterallgäu) von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025

Weihnachtsmarkt Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) von Donnerstag, 27. November, bis Sonntag, 30. November 2025. Idyllisches Weihnachtsdorf mit geschmückten Holzhäuschen am Rathaus in der Altstadt.

Weihnachtsmarkt Kißlegger Advent (Landkreis Ravensburg) von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025 in der Ortsmitte

Zeughausmarkt Lindau von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025

Weihnachtsmarkt Buchenberg (Oberallgäu) von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025 im Hof der Grund- und Mittelschule

Adventsmarkt „Neue Mitte“ in Bad Wörishofen (Unterallgäu) von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 30. November 2025 in der Gartenstadt

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren von Freitag, 28. November, bis Sonntag, 21. Dezember 2025, auf dem Kirchplatz St. Martin. 2025 feiert der Kaufbeurer Weihnachtsmarkt seinen 40. Geburtstag.

Nikolausmarkt in Altstädten bei Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 29. November 2025, am Töpferweg

Heimenkircher Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 29. November 2025 in der Ortsmitte

Adventsabend in Blaichach (Oberallgäu) am Samstag, 29. November 2025 an der Schützenstraße

Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt (Oberallgäu) von Samstag, 29. November, bis Sonntag, 30. November 2025 auf dem Kirchplatz

Scheidegger Christkindlmarkt (Landkreis Lindau) von Samstag, 29. November, bis Sonntag, 30. November 2025 im Ortskern

Christkindlmarkt Stöttwang (Ostallgäu) am Samstag, 29. November, und am Sonntag, 30. November 2025, am Kirchplatz

Wangener Weihnachtsmarkt (Landkreis Ravensburg) jeweils am Samstag, 29. November, sowie 6., 13., 20. Dezember 2025.

Oberstdorfer Advent (Oberallgäu) jeweils am Samstag, 29. November, sowie Sonntag, 7. Dezember, Freitag, 12. Dezember, Samstag, 13. Dezember 2025

Weihnachtsmärktle in Sibratshofen bei Weitnau (Oberallgäu) am Samstag, 29. November 2025, ab 15 Uhr an der Kunst- und Kulturschmiede (Hauptstraße 4)

Weihnachtsmarkt in Simmerberg (Landkreis Lindau) am Sonntag, 30. November 2025, 11 bis 18 Uhr.

Weihnachtsmärkte im Allgäu 2025 rund um den zweiten Advent

Weitere Weihnachtsmärkte öffneten rund um den Nikolaustag am 6. Dezember und am zweiten Adventswochenende. Die genauen Termine in der Übersicht:

Nikolausmarkt in Oberstaufen (Oberallgäu) von Donnerstag, 4., bis Samstag, 6. Dezember 2025, am Kirchplatz

Sonthofer Klausenmarkt (Oberallgäu) von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Dezember 2025

Isnyer Schlossweihnacht (Landkreis Ravensburg) von Mittwoch, 3., bis Sonntag, 7. Dezember 2025, im Innenhof von Schloss Isny

Mindelheimer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 14. Dezember 2025, am Marienplatz

Nikolausmarkt in Lauben (Oberallgäu) von Freitag, 5. Dezember, bis Samstag, 6. Dezember 2025, auf dem Dorfplatz

Christkindlmarkt am Vilsalpsee (Tannheimer Tal) am Freitag, 5., bis Montag, 8. Dezember, von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Dezember, sowie von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Dezember 2025

Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember 2025, am Fünfknopfturm

Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang (Ostallgäu) von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember 2025, in der Dorfmitte

Christkindlmarkt in Buchloe (Ostallgäu) von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember 2025, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt Marktoberdorf (Ostallgäu) von Freitag, 5., bis Sonntag, 14. Dezember 2025, in der Innenstadt

Romantischer Adventsmarkt in Füssen (Ostallgäu) von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Dezember, sowie von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Dezember 2024, im Klosterhof St. Mang

Weihnachtsmarkt in Mittelberg (Kleinwalsertal) am Freitag, 5. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, am Samstag, 6. Dezember, von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 7. Dezember 2025, von 11 bis 17 Uhr am Pavillon

Urlauer Dorfweihnacht in Leutkirch-Urlau (Landkreis Ravensburg) in den Räumen der Allgäuer Genussmanufaktur von Freitag, 5. Dezember, bis Sonntag, 7. Dezember 2025

Lindenberger Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 6. Dezember 2025, 12 bis 20 Uhr, am Stadtplatz

Weihnachtsmarkt in Probstried bei Dietmannsried (Oberallgäu) am Samstag, 6. Dezember 2025, ab 15 Uhr am Schützenheim Wilhelmshöhe (Zur Hohlgasse)

Kulinarischer Nikolausmarkt in Schwangau (Ostallgäu) am Samstag, 6. Dezember 2025, ab 15 Uhr im Schwangauer Mitteldorf

Weitnauer Christkindlesmark t (Oberallgäu) am Samstag, 6. Dezember 2025, im Ortszentrum

Weihnachtsmarkt in Treherz bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) am Samstag, 6. Dezember 2025

Weihnachtsmarkt in Oberdorf bei Waltenhofen am Samstag, 6. Dezember 2025, auf dem Gelände der Grundschule Martinszell

Nesselwanger Adventsmarkt (Ostallgäu) am Sonntag, 7. Dezember 2025, im Hof der Grundschule

Weihnachtsmarkt in Weiler im Allgäu (Landkreis Lindau) am Sonntag, 7. Dezember 2025, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt Ottobeuren (Unterallgäu) von Samstag, 6., bis Sonntag, 7. Dezember 2025, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen (Unterallgäu) 6. bis 21. Dezember 2025 am Kurhaus

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte öffnen zum dritten und vierten Advent

Auch kurz vor Weihnachten öffnen im Allgäu weitere Weihnachtsmärkte. Perfekt, um noch kurzfristig Geschenke zu kaufen - oder sich in Festtagsstimmung versetzen zu lassen.

Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt (Oberallgäu) von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Dezember 2025

Weihnachtsmarkt auf dem Lindenberg in Kempten am Freitag, 12. Dezember 2025, von 14 bis 18 Uhr in den Arkaden und im Pfarrsaal St. Ulrich

Buxheimer Dorfweihnacht (Unterallgäu) von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Dezember 2025

Oyer Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg (Oberallgäu) von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Dezember 2025

Lions-Christkindlestreff in Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 13. Dezember 2025, am Oberen Markt

Dorfweihnacht in Oberreute (Landkreis Lindau) am Samstag, 13. Dezember 2025, 15 bis 22 Uhr am Dorfplatz

Weihnachtsmarkt Krugzell bei Altusried (Oberallgäu) am Samstag, 13. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 14. Dezember 2025, von 10 bis 18 Uhr am Schützenheim und Feuerwehrhaus

Waldweihnacht Scheidegg (Landkreis Lindau) am Samstag, 13. Dezember, und am Sonntag, 14. Dezember 2025, in der Waldwelt Skywalk Allgäu

Waaler Advent (Ostallgäu) am Samstag, 13. Dezember, und am Sonntag, 14. Dezember 2025

Pfrontener Weihnachtsmarkt (Ostallgäu) am Sonntag, 14. Dezember 2025, am Leonhardsplatz „ohne Kitsch und Kommerz“

Irseer Weihnachtswelt (Ostallgäu) im Bürgerhaus am Sonntag, 14. Dezember 2025, 14 bis 19 Uhr

Christkindlesmarkt in Rettenberg (Oberallgäu) am Sonntag, 14. Dezember 2025, am Kurpark

Blaulichtadvent in Rentershofen bei Röthenbach (Landkreis Lindau) am Samstag, 20. Dezember 2025, von 15 bis 22 Uhr am Freizeitzentrum

Weihnachtsmarkt in Niedersonthofen bei Waltenhofen (Oberallgäu) am Samstag, 20. Dezember 2025, auf dem Speiser-Gelände im oberen Dorf (Kalvarienberg 1)

Weihnachtsmarkt Fischen (Oberallgäu) am Sonntag, 21. Dezember 2025, im Kurpark an der Fiskina

Anmerkung der Redaktion: Alle Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit. (Stand: 19.9.25). Längst nicht alle Weihnachts- und Adventsmärkte aus dem Vorjahr haben einen offiziellen Termin für 2025. Sie haben einen Fehler entdeckt? Ihnen fehlt ein Weihnachtsmarkt? Schreiben Sie uns an: digitalteam@azv.de

Winterzauber in Oberstaufen heißt es erst nach Weihnachten. Er findet statt vom 27. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026