Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024: Alle Termine und Orte auf einen Blick

Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 - alle Termine und Orte für die magische (Vor-)Adventszeit in der Übersicht: Schon ab Mitte November lockt der ein oder andere Weihnachtsmarkt Einheimische, Ausflügler und Urlauber ins schöne Allgäu. In den historischen Altstädten und idyllischen Dörfern duftet es wieder nach Glühwein, gebrannten Mandeln, heißen Maroni, gebackenen Plätzchen, Kerzenwachs und Räucherstäbchen. Etwa in Bad Hindelang, Kempten, Sonthofen, Memmingen, Oberstdorf, Kaufbeuren, Füssen, Immenstadt, Marktoberdorf und Lindau stellen die Weihnachtsmarkt-Veranstalter nicht nur Hütten und Buden auf, sondern ein buntes Programm auf die Beine.

Der Zauber der Allgäuer Weihnachtsmärkte zieht seit langer Zeit die Besucherinnen und Besucher in seinen Bann. Nicht nur in den großen Städten wie Kempten, sondern auch in vielen kleinen Allgäuer Dörfern gibt es längst einen eigenen Weihnachts-, Advents-, Nikolaus- oder Christkindlesmarkt. Hier die Weihnachtsmarkt-Termine im Allgäu 2024 - und darüber hinaus.

Wann öffnen die Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu?

Die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen 2024 bereits Mitte November. Der erste Adventsmarkt begann schon am 9. November im Tannheimer Tal. Unsere Redaktion hat bei allen Veranstaltern nachgefragt - hier sind die Termine für 2024:

Adventsmarkt und Budenzauber bei den Wertachtal-Werkstätten Füssen am Mittwoch, 27. November 2024, in der Hiebelerstraße 17

Lindauer Hafenweihnacht von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 22. Dezember 2024, an der Promenade der Insel

Immenstädter Christkindlesmarkt (Oberallgäu) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, in der Innenstadt

Memminger Christkindlesmarkt von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 22. Dezember 2024, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt beim Felderwirt in Unterthingau (Ostallgäu) von Mittwoch, 27. November bis Sonntag, 1. Dezember 2024

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang (Oberallgäu) von Donnerstag, 28. November, bis Sonntag, 1. Dezember, von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. Dezember, sowie von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Ortskern

Röthenbacher Weihnachtsmarkt (Landkreis Lindau) am Freitag, 29. November 2024, von 15 bis 22 Uhr rund um den Dorfbrunnen

Sulzberger Weihnachtsdorf (Oberallgäu) am Freitag, 29. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 30. November, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 10.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz

Weihnachtsmarkt von Rapunzel in Legau (Unterallgäu) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt in Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, am Rathaus

Weihnachtsmarkt Kißlegger Advent (Landkreis Ravensburg) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, in der Ortsmitte

Zeughausmarkt Lindau von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, am Zeughaus

Weihnachtsmarkt Buchenberg (Oberallgäu) am Freitag, 29. November, ab 19 Uhr, am Samstag, 30. November, von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 12 bis 17 Uhr im Hof der Grund- und Mittelschule

Adventsmarkt "Neue Mitte" in Bad Wörishofen (Unterallgäu) Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, in der Gartenstadt

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 22. Dezember 2024, auf dem Kirchplatz St. Martin

Nikolausmarkt in Altstädten bei Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 30. November 2024, am Töpferweg

Heimenkircher Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 30. November 2024, von 14 bis 20 Uhr in der Ortsmitte

Adventsabend in Blaichach (Oberallgäu) am Samstag, 30. November 2024, an der Schützenstraße

Weihnachtsmarkt in Markt Rettenbach (Unterallgäu) am Samstag, 30. November, ab 15.30 Uhr auf dem Marktplatz

Weihnachtsmärktle in Sibratshofen bei Weitnau (Oberallgäu) am Samstag, 30. November 2024, von 15 bis 21 Uhr an der Alten Schmiede (Hauptstraße 4)

Adventsmarkt Schloss Hopferau (Ostallgäu) von Samstag, 30. November., bis Sonntag, 1. Dezember 2024

Halblecher Waldweihnacht (Ostallgäu) von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, am Kenzenparkplatz

Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt (Oberallgäu) von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, auf dem Kirchplatz

Scheidegger Christkindlmarkt (Landkreis Lindau) von Samstag, 30. November, bis Sonntag, 1. Dezember 2024, im Ortskern

Christkindlmarkt Stöttwang (Ostallgäu) am Samstag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 14 bis 19 Uhr am Kirchplatz

Wangener Weihnachtsmarkt (Landkreis Ravensburg) jeweils am Samstag, 30. November, sowie 7., 14., 21 Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt in Simmerberg (Landkreis Lindau) am Sonntag, 1. Dezember 2024, am Dorfplatz

Nikolausmarkt in Oberstaufen (Oberallgäu) von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. Dezember 2024, am Kirchplatz

Oberstdorfer Advent (Oberallgäu) jeweils am Samstag, 30. November, sowie 7., 14., 21 Dezember, und am Freitag, 13. Dezember 2024

Sonthofer Klausenmarkt (Oberallgäu) von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Dezember, Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr am Oberen Markt sowie Sonntag 11 Uhr: Nikolaus-Ballonstart auf dem Marktanger

Isnyer Schlossweihnacht (Landkreis Ravensburg) von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, im Innenhof von Schloss Isny

Mindelheimer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Marienplatz

Weihnachtsmarkt auf dem Lindenberg in Kempten am Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in den Arkaden und im Pfarrsaal St. Ulrich

Nikolausmarkt in Lauben (Oberallgäu) von Freitag, 6. Dezember, bis Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Dorfplatz

Christkindlmarkt am Vilsalpsee (Tannheimer Tal) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, sowie von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Dezember 2024

Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, am Fünfknopfturm

Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, in der Dorfmitte

Christkindlmarkt in Buchloe (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, in der Innenstadt

Romantischer Adventsmarkt in Füssen (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, sowie von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Klosterhof St. Mang

Kulinarischer Nikolausmarkt in Schwangau (Ostallgäu) am Sonntag, 7. Dezember 2024, im Schwangauer Mitteldorf

Lindenberger Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 7. Dezember 2024, am Stadtplatz

Weihnachtsmarkt Oberdorf bei Waltenhofen am Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Gelände der Grundschule Martinszell

Weihnachtsmarkt in Probstried bei Dietmannsried (Oberallgäu) am Samstag, 7. Dezember 2024, am Schützenheim Wilhelmshöhe (Zur Hohlgasse)

Weitnauer Christkindlesmarkt (Oberallgäu) am Samstag, 7. Dezember 2024, im Ortszentrum

Weihnachtsmarkt in Treherz bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) am Samstag, 7. Dezember 2024

Nesselwanger Adventsmarkt (Ostallgäu) am Sonntag, 8. Dezember 2024, im Hof der Grundschule

Weihnachtsmarkt in Weiler im Allgäu (Landkreis Lindau) am Sonntag, 8. Dezember 2024, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt in Hirschegg (Kleinwalsertal) am Sonntag, 8. Dezember 2024, ab 15 Uhr am Dorfplatz

Weihnachtsmarkt in Ottobeuren (Unterallgäu) von Samstag, 10., bis Sonntag, 11. Dezember 2024, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen (Unterallgäu) jeweils am Samstag und Sonntag, 7. und 8., 14. und 15. sowie 21. und 22. Dezember 2024 am Kurhaus

Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Buxheimer Dorfweihnacht (Unterallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kirchplatz

Oyer Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Kurpark und am Kurhaus Oy

Vorweihnacht im Dorf in Burgberg (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 16 Uhr am Dorfplatz

Christkindlestreff der Lions in Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, am Oberen Markt

Dorfweihnacht in Oberreute (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr am Dorfplatz

Waldweihnacht in Scheidegg (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 12 bis 19 Uhr in der Waldwelt Skywalk Allgäu

Waaler Advent (Ostallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 14 bis 20 Uhr am Marktplatz

Weihnachtsmarkt Krugzell bei Altusried (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 10 bis 17 Uhr am Schützenheim und Feuerwehrhaus

Weihnachtsmarkt in Pfronten (Ostallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Leonhardsplatz

Christkindlesmarkt in Rettenberg (Oberallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kurpark

Weihnachtsmarkt in Fischen (Oberallgäu) am Sonntag, 22. Dezember 2024, an der Fiskina

Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024: Diese Termine sind noch offen

Advent und Weihnacht Beim Elle in Schwangau (Ostallgäu)

Adventsmarkt Wertach (Oberallgäu)

Adventsmarkt Muthmannshofen bei Altusried (Oberallgäu)

Weihnachtsmarkt im Center Park Allgäu in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)

Welche Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 sind abgesagt?

Bergweihnacht in Jungholz ( Tirol): "Aus organisatorischen Gründen" wie die Gemeinde Jungholz mitteilt.

Adventsmarkt in Lautrach (Unterallgäu): Findet laut der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel heuer nicht statt.

Nikolausmarkt in Leutkirch (Landkreis Ravensburg): Laut Touristinfo gibt es in Leutkirch nur noch den Weihnachtsmarkt.

Adventsmarkt in Rückholz (Ostallgäu): Findet erst wieder 2025 statt (alle zwei Jahre)

Weihnachtlicher Bienenzauber in Seeg (Ostallgäu): Laut Tourist-Information wird die Veranstaltung für 2024 ausgesetzt.

Welche beliebten Weihnachtsmärkte gibt es über die Grenzen des Allgäus hinaus?

Weihnachtsmarkt in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, sowie von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Marienplatz

Weihnachten im Schloss Tettnang (Bodenseekreis) von Freitag, 29. November., bis Sonntag, 1. Dezember, sowie von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024

Alle Termine sind ohne Gewähr. Sie kennen einen Weihnachtsmarkt, den wir noch nicht erwähnt haben? Schreiben Sie uns: digitalteam@azv.de

Was gibt es sonst noch in der Adventszeit im Allgäu?

Viele Touristen verbinden die Weihnachtsmärkte mit einem Kurzurlaub im Allgäu. Bei der Suche nach freien Zimmern und Betten helfen die Touristenbüros und Gemeinden weiter. Dort gibt es auch ergänzende Informationen zu Anfahrt und Parken rund um die Weihnachtsmärkte. Wer ohnehin auf den Weihnachtsmärkten im Allgäu unterwegs ist, sollte sich den 4. und 5. Dezember vormerken. Dann finden im Regelfall Bärbeles- und Klausentreiben im Allgäu statt.

Seit wann gibt es Weihnachtsmärkte im Allgäu?

Die Geschichte der Weihnachtsmärkte im Allgäu beginnt im 14. Jahrhundert. Damals kamen die Stadtoberen auf die Idee, in der Adventszeit den Handwerkern im Ort eine Gelegenheit zu bieten, ihre Produkte auf dem zentralen Marktplatz anzubieten. Die Handwerker nahmen das Angebot natürlich dankend an. Sie errichteten Verkaufsstände, vollgepackt mit geflochtenen Körben, mit selbst gebasteltem Spielzeug, mit Sternen oder Kugeln.

Im 14. Jahrhundert dürften Besucherinnen und Besucher von Weihnachtsmärkten zwar vergeblich nach Christstollen, Spekulatius oder Pfannkuchen Ausschau gehalten haben. An ihr leibliches Wohl wurde allerdings auch in der Geburtsstunde der Weihnachtsmärkte gedacht - in Form von gerösteten Kastanien, Mandeln oder Nüssen.

Der Sinn des Adventsmarkts ist bis heute der gleiche geblieben: Er soll Treffpunkt für Menschen sein, um sich auszutauschen, zu schauen, zu hören und zu staunen. Und dennoch hat sich im Laufe der Jahre vieles verändert und weiterentwickelt.

Übrigens stand der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf heuer auf der Kippe: Schuld war die Ausleihe von Marktbuden. Eine neue Regel soll aber 2024 in Marktoberdorf alles besser machen.