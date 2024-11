Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024: Alle Termine und Orte auf einen Blick

Bereits seit Mitte November locken große und kleine Weihnachtsmärkte unzählige Einheimische, Ausflügler und Urlauber in die Städte und Dörfer des Allgäus. In diesem Artikel finden Sie alle Termine der Weihnachtsmärkte 2024 aus der Region.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu in der Übersicht

In den historischen Altstädten duftet es wieder nach Glühwein, gebrannten Mandeln, heißen Maroni, gebackenen Plätzchen, Kerzenwachs und Räucherstäbchen. Etwa in Bad Hindelang, Kempten, Sonthofen, Memmingen, Oberstdorf, Kaufbeuren, Füssen, Immenstadt, Marktoberdorf und Lindau stellen die Weihnachtsmarkt-Veranstalter nicht nur Hütten und Buden auf, sondern auch ein buntes Programm auf die Beine.

Aber nicht nur in den Städten, sondern auch in den kleinen Dörfern gibt es längst einen eigenen Weihnachts-, Advents-, Nikolaus- oder Christkindlesmarkt. Hier finden Sie die Weihnachtsmarkt-Termine im Allgäu 2024 - und darüber hinaus.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu im November

Die ersten Weihnachtsmärkte im Allgäu öffneten 2024 bereits Mitte November. Der erste Adventsmarkt begann schon am 9. November - im Tannheimer Tal.

Icon Galerie 8 Bilder Zahlreiche Besucher ließen sich am dritten November-Wochenende beim Weihnachtsmarkt 2024 im Schneiderstadel in Hirschzell in adventliche Stimmung bringen.

Diese Weihnachtsmärkte im Allgäu öffnen noch vor dem ersten Advent

Weitere Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu öffnen noch vor dem ersten Adventswochenende. Darunter zwei der größten und schönsten Märkte in Kempten und Bad Hindelang.

Icon Vergrößern Der Weihnachtsmarkt in Kempten zählt auch 2024 zu den größten im Allgäu. Foto: Ralf Lienert (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Weihnachtsmarkt in Kempten zählt auch 2024 zu den größten im Allgäu. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte öffnen zum ersten Adventswochenende

Am ersten Adventswochenende geht die Weihnachtsmarkt-Saison 2024 im Allgäu so richtig los. Überall in der Region öffnen große und kleine Weihnachtsmärkte und locken mit Glühwein, Programm und Leckereien Besucher aus Nah und Fern an.

Icon Vergrößern Der Immenstädter Christkindlesmarkt ist einer von vielen Allgäuer Weihnachtsmärkten, die zum ersten Adventswochenende hin öffnen. Foto: Werner Kempf (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Immenstädter Christkindlesmarkt ist einer von vielen Allgäuer Weihnachtsmärkten, die zum ersten Adventswochenende hin öffnen. Foto: Werner Kempf (Archiv)

Icon Vergrößern Winterliche Feststimmung gibt es ab dem ersten Adventswochenende auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren. Foto: Mathias Wild (Archiv) Icon Schließen Schließen Winterliche Feststimmung gibt es ab dem ersten Adventswochenende auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren. Foto: Mathias Wild (Archiv)

Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 rund um den zweiten Advent

Weitere Weihnachtsmärkte öffnen rund um den Nikolaustag am 6. Dezember und am zweiten Adventswochenende. Die genauen Termine in der Übersicht:

Icon Vergrößern Der Klausenmarkt in Sonthofen ist einer der Allgäuer Weihnachtsmärkte, der rund um den Nikolaustag und den zweiten Advent öffnet. Foto: Günter Jansen (Archiv) Icon Schließen Schließen Der Klausenmarkt in Sonthofen ist einer der Allgäuer Weihnachtsmärkte, der rund um den Nikolaustag und den zweiten Advent öffnet. Foto: Günter Jansen (Archiv)

Nikolausmarkt in Oberstaufen (Oberallgäu) von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. Dezember 2024, am Kirchplatz

Sonthofer Klausenmarkt (Oberallgäu) von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Dezember, Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 14 Uhr am Oberen Markt sowie Sonntag 11 Uhr: Nikolaus-Ballonstart auf dem Marktanger

Isnyer Schlossweihnacht (Landkreis Ravensburg) von Mittwoch, 4., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, im Innenhof von Schloss Isny

Mindelheimer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Marienplatz

Weihnachtsmarkt auf dem Lindenberg in Kempten am Freitag, 6. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in den Arkaden und im Pfarrsaal St. Ulrich

Nikolausmarkt in Lauben (Oberallgäu) von Freitag, 6. Dezember, bis Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Dorfplatz

Christkindlmarkt am Vilsalpsee (Tannheimer Tal) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, sowie von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Dezember 2024

Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, am Fünfknopfturm

Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, in der Dorfmitte

Christkindlmarkt in Buchloe (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, in der Innenstadt

Icon Vergrößern Der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt öffnet 2024 am Nikolaustag. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt öffnet 2024 am Nikolaustag. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Romantischer Adventsmarkt in Füssen (Ostallgäu) von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, sowie von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Klosterhof St. Mang

Kulinarischer Nikolausmarkt in Schwangau (Ostallgäu) am Sonntag, 7. Dezember 2024, im Schwangauer Mitteldorf

Lindenberger Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 7. Dezember 2024, am Stadtplatz

Weihnachtsmarkt Oberdorf bei Waltenhofen am Samstag, 7. Dezember 2024, auf dem Gelände der Grundschule Martinszell

Weihnachtsmarkt in Probstried bei Dietmannsried (Oberallgäu) am Samstag, 7. Dezember 2024, am Schützenheim Wilhelmshöhe (Zur Hohlgasse)

Weitnauer Christkindlesmarkt (Oberallgäu) am Samstag, 7. Dezember 2024, im Ortszentrum

Weihnachtsmarkt in Treherz bei Aitrach (Landkreis Ravensburg) am Samstag, 7. Dezember 2024

Nesselwanger Adventsmarkt (Ostallgäu) am Sonntag, 8. Dezember 2024, im Hof der Grundschule

Weihnachtsmarkt in Weiler im Allgäu (Landkreis Lindau) am Sonntag, 8. Dezember 2024, am Kirchplatz

Weihnachtsmarkt in Hirschegg (Kleinwalsertal) am Sonntag, 8. Dezember 2024, ab 15 Uhr am Dorfplatz

Weihnachtsmarkt in Ottobeuren (Unterallgäu) von Samstag, 7., bis Sonntag, 8. Dezember 2024, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen (Unterallgäu) jeweils am Samstag und Sonntag, 7. und 8., 14. und 15. sowie 21. und 22. Dezember 2024 am Kurhaus

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte öffnen zum dritten und vierten Advent

Auch kurz vor Weihnachten öffnen im Allgäu weitere Weihnachtsmärkte. Perfekt, um noch kurzfristig Geschenke zu kaufen - oder sich in Festtagsstimmung versetzen zu lassen.

Icon Vergrößern Die Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee lädt Besucherinnen und Besucher am dritten Adventswochenende ein. Foto: Alpsee Immenstadt Tourismus Icon Schließen Schließen Die Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee lädt Besucherinnen und Besucher am dritten Adventswochenende ein. Foto: Alpsee Immenstadt Tourismus

Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Buxheimer Dorfweihnacht (Unterallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kirchplatz

Oyer Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Kurpark und am Kurhaus Oy

Vorweihnacht im Dorf in Burgberg (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 16 Uhr am Dorfplatz

Christkindlestreff der Lions in Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, am Oberen Markt

Dorfweihnacht in Oberreute (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr am Dorfplatz

Waldweihnacht in Scheidegg (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 12 bis 19 Uhr in der Waldwelt Skywalk Allgäu

Waaler Advent (Ostallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 14 bis 20 Uhr am Marktplatz

Weihnachtsmarkt Krugzell bei Altusried (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 10 bis 17 Uhr am Schützenheim und Feuerwehrhaus

Weihnachtsmarkt in Pfronten (Ostallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Leonhardsplatz

Christkindlesmarkt in Rettenberg (Oberallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kurpark

Weihnachtsmarkt in Fischen (Oberallgäu) am Sonntag, 22. Dezember 2024, an der Fiskina

Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024: Diese Termine sind noch offen

Adventsmarkt Wertach (Oberallgäu)

Adventsmarkt Muthmannshofen bei Altusried (Oberallgäu)

Weihnachtsmarkt im Center Park Allgäu in Leutkirch (Landkreis Ravensburg)

Welche Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 sind abgesagt?

Bergweihnacht in Jungholz ( Tirol): "Aus organisatorischen Gründen" wie die Gemeinde Jungholz mitteilt.

Adventsmarkt in Lautrach (Unterallgäu): Findet laut der Verwaltungsgemeinschaft Illerwinkel heuer nicht statt.

Nikolausmarkt in Leutkirch (Landkreis Ravensburg): Laut Touristinfo gibt es in Leutkirch nur noch den Weihnachtsmarkt.

Adventsmarkt in Rückholz (Ostallgäu): Findet erst wieder 2025 statt (alle zwei Jahre)

Weihnachtlicher Bienenzauber in Seeg (Ostallgäu): Laut Tourist-Information wird die Veranstaltung für 2024 ausgesetzt.

Welche beliebten Weihnachtsmärkte gibt es über die Grenzen des Allgäus hinaus?

Weihnachtsmarkt in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, sowie von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Marienplatz

Weihnachten im Schloss Tettnang (Bodenseekreis) von Freitag, 29. November., bis Sonntag, 1. Dezember, sowie von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember 2024

Einen Ausflug gefällig? Wir haben hier die 11 schönsten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg zusammengestellt.

Alle Termine sind ohne Gewähr. Sie kennen einen Weihnachtsmarkt, den wir nicht aufgelistet haben? Schreiben Sie uns: digitalteam@azv.de

Was gibt es sonst noch zu den Weihnachtsmärkten im Allgäu zu wissen?

Viele Touristen verbinden die Weihnachtsmärkte mit einem Kurzurlaub im Allgäu. Bei der Suche nach freien Zimmern und Betten helfen die Touristenbüros und Gemeinden weiter. Dort gibt es auch ergänzende Informationen zu Anfahrt und Parkmöglichkeiten rund um die Weihnachtsmärkte.

Wer ohnehin auf den Weihnachtsmärkten im Allgäu unterwegs ist, sollte sich außerdem den 4. und 5. Dezember vormerken. Dann finden im Regelfall Bärbeles- und Klausentreiben im Allgäu statt.