Männer fällen Bäume und verursachen Unfall - So kommt die Polizei den Tätern auf die Spur

Drei Männer fällen Bäume in Weiler-Simmerberg (Westallgäu) und verursachen dadurch einen Unfall. Nun stehen die Österreicher vor dem Landesgericht Feldkirch.

12.01.2023 | Stand: 05:38 Uhr

Drei widerrechtlich gefällte Bäume, ein Wagen mit Totalschaden und ein verletzter Autofahrer – so lautete das Ergebnis einer Tour dreier Vorarlberger nach Weiler-Simmerberg ( Westallgäu) im April 2021. Nun mussten sie sich vor dem österreichischen Landesgericht in Feldkirch verantworten. Die Männer hatten laut Polizei in der Nacht auf den 3. April drei Bäume bei Weiler-Simmerberg gefällt.

Baum fällt bei Weiler-Simmerberg auf Straße - Autofahrer kracht dagegen

Einer davon landete quer über einer Senke, sodass er etwa eineinhalb Meter über der Fahrbahn zum Liegen kam. Das wurde einem Autofahrer zum Verhängnis: Er krachte mit seinem Wagen gegen den etwa 60 Zentimeter dicken Stamm und „rutschte quasi unter dem Baum hindurch“, wie Polizeisprecher Dominic Geißler erläutert. Nur durch Glück sei es zu keinen schwereren Verletzungen gekommen. „Der Fahrer eines höheren Wagens wäre mutmaßlich tödlich verunglückt.“ Die Beamten kamen den Tätern auf die Schliche, weil diese Aufnahmen der gefällten Bäume im Internet gepostet hatten.

Deswegen wurde das Verfahren eingestellt

Der Vorwurf der Anklage: Die Männer seien für den Schaden in Höhe von 5000 Euro sowie für die Verletzungen, die der Autofahrer durch den Unfall erlitten hatte, verantwortlich. Wie Richter Dietmar Nussbaumer mitteilt, wurde das Verfahren gegen die drei Männer gegen Zahlungen in Höhe von jeweils 1500, 700 und 500 Euro eingestellt. Zu den Beweggründen der Täter konnte er jedoch keine Auskunft geben.

