Nachbarland Österreich Lawine reißt Tourengeher in den Tod - 29-Jähriger nahm erhöhtes Risiko in Kauf Erneut gibt es in Österreich einen Toten nach einem Lawinenabgang zu beklagen. Der 29-Jährige nahm beim Aufbruch laut Polizei ein erhöhtes Risiko in Kauf.

31.01.2021 | 20:25 Uhr