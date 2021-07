Überschwemmung in Heimenkirch: Auto bleibt stecken

Zum wiederholten Mal ist es in der Bahnunterführung am Ortsausgang von Heimenkirch zu einer Überschwemmung gekommen. Ein Auto ist im Wasser steckengeblieben.

26.07.2021 | Stand: 17:23 Uhr

Die Bahnunterführung in Heimenkirch am Ortsausgang Richtung Riedhirsch entwickelt sich zu einer Problemstelle. Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist dort ein Auto in hohem Wasser stecken geblieben. Erneut musste die Feuerwehr anrücken und die Unterführung leer pumpen.

Auto bleibt in Heimenkirch stecken und ist dann nicht mehr fahrbereit

Als die Wehr eintraf, stand das Wasser gut 70 Zentimeter hoch in der Unterführung, schildert Kommandant Herbert Weiher. Ein Fahrzeug war bereits steckengeblieben und danach nicht mehr fahrbereit. (Noch mehr Nachrichten aus Heimenkirch lesen Sie hier.)

Die Wehr rückte mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an. Etwa zwei Stunden lang pumpten die Helfer das Wasser in Richtung Ort, berichtet Kommandant Weiher. Vor Ort war auch die Straßenmeisterei, die für die Bundesstraße zuständig ist. Ursache für die Überschwemmung ist offenbar ein Defekt an der Pumpe, die Überflutungen der Straße verhindern sollte. „Wenn es heute wieder schüttet, müssen wir möglicherweise wieder raus“, beschreibt Weiher die Folgen für die Wehr.

Weitere Neuigkeiten zum Gewitter im Allgäu lesen Sie hier.