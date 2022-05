110 Stufen hoch, 120 Stufen runter: Der Skywalk in Scheidegg wird zur Wettkampfstrecke

Mit seinen vielen Stufen war der Wettkampf für die Sportler eine besondere Herausforderung. Die 30 Teams lieferten sich ein enges Rennen.

03.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

110 Stufen nach oben, 120 Stufen nach unten. Runde für Runde. Das ist selbst für erfahrene Läufer eine ganz neue Erfahrung. „Da haben einige ganz schön schnaufen müssen“, sagt Mitorganisatorin Alisa Häußler. Und dennoch schaffte das schnellste Duo exakt 20 Runden: Christof Briegel und Patrick Nuber von der SG Niederwangen haben den erstmals ausgetragenen Skywalk-Lauf für sich entschieden.

Der Baumwipfelpfad in Oberschwenden ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Scheidegg. In einem guten Jahr lockt er rund 180.000 Besucher an. Nun wurde er erstmals zur Laufstrecke. Die Skywalk Allgäu GmbH hat mit zwei Jahren Verspätung den Jubiläumslauf zum zehnjährigen Bestehen der Einrichtung nachgeholt. Und das Fazit fällt positiv aus. Nicht nur Alisa Häußler ist „total zufrieden“ – auch bei den insgesamt knapp 100 Läuferinnen und Läufern kam die Veranstaltung so gut an, dass einige schon bei der Siegerehrung die Veranstalter nach einer Neuauflage gefragt haben.

30 Zweier-Teams gingen in Scheidegg an den Start

50 Startplätze für Zweier-Teams waren ausgeschrieben. 32 hatten sich angemeldet, 30 waren letztlich am Start. „Leider hatten wir kurzfristige Absagen wegen des Wetters. Das kann man leider nicht beeinflussen“, sagt Häußler. Die Wetterprognose war in der Tat für den Veranstaltungstag eher bescheiden – doch die Beteiligten hatten Glück: Beim Kinderlauf hatte es noch leicht geregnet, beim Hauptlauf war es allerdings trocken.

Beim Skywalk-Lauf wurden Clemens Seywald und Felix Maurus vom TSV Gestratz Zweiter Bild: Jonas de Rosso

Ein Team bestand aus zwei Läufern, die abwechselnd auf die 670 Meter lange Strecke gingen und versuchten, innerhalb einer Stunde möglichst viele Runden zu laufen. Nach Ablauf der 60 Minuten durften sie die begonnene Runde noch zu Ende laufen. Für eine korrekte Zeiterfassung gab es ein Chip-Band, das als Staffelstab in der Wechselzone übergeben werden musste.

Das waren die Ergebnisse der Männer-Wertung

Sieger der Männer-Wertung und auch Gesamtsieger wurden Christof Briegel und Patrick Nuber von der SG Niederwangen. Sie schafften 20 Runden in einer Zeit von 1:01,46 Stunden. Dahinter ging es eng zur Sache. Gleich drei Teams kamen auf 19 Runden. Entscheiden musste die Zeit: Zweiter wurden Clemens Seywald und Felix Maurus vom TSV Gestratz (1:02,32) vor Florian Fischer und Markus Fajerski vom SV Birkenhard aus dem Landkreis Biberach (1:02,45). Jakob Milz und Jürgen Herget vom SV Oberreute verpassten das Podest um lediglich acht Sekunden (1:02,53).

Das waren die Ergebnisse der Frauen-Wertung

Die Frauen-Wertung gewannen Elea Six und Marina Steinacher vom Team Maximus (16 Runden) vor Stephanie Schostok und Stephanie Blersch vom Team Steffi² (13 Runden, 1:02:23) sowie Elisabeth Angerer und Viola Deger von der Lauf-arena Allgäu (13 Runden, 1:05:26).

Langlauf-Ass Josef Fäßler (aktuelle Deutschlandpokal-Gesamtsieger) und Fabienne Schuster vom SC Scheidegg dominierten die Mixed-Wertung deutlich mit 19 Runden in 1:02:40 Stunden. Sie gewannen vor Benedikt Vogt und Isabelle Martin von „Wir wären lieber auf der Couch“ (16 Runden, 1:01:50) und den „Roadrunners“ Manfred Bühler und Bärbel Fischer (16 Runden, 1:02:15).