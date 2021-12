Das imposante Gebäude liegt direkt am Hafen in Lindau. Vor 100 Jahren ist der Bahnhof in Betrieb genommen - und zwischenzeitlich sogar abgerissen worden.

17.12.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Der Lindauer Hauptbahnhof ist eines der imposantesten Gebäude im Landkreis. Am Mittwoch, 15. Dezember 2021, jährt sich seine Inbetriebnahme zum 100. Mal. Mit der Geschichte des Bauwerks intensiv beschäftigt hat sich der Lindauer Historiker Karl Schweizer. Von ihm stammt der folgende Aufsatz.