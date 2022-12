1150 Jahre: So feierte Opfenbach sein Ortsjubiläum

Opfenbach ist vor 1150 Jahren erstmals urkundlich erwähnt worden. Gefeiert wurde in vielen kleinen Veranstaltungen. Zwei Broschüren erzählen von der Geschichte.

03.12.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Beinahe in Vergessenheit geraten wäre das Ortsjubiläum, das Opfenbach heuer feiern konnte. Vor 1150 Jahren erfolgte die erste Erwähnung von „Offinbach“ in einer Grundstücksurkunde des Klosters St. Gallen. Im Rahmen des Jubiläums sind auch zwei Broschüren erschienen.

Als Wilfried Baur, der Mitglied des Ortsheimatpflege-Teams in Opfenbach ist, Anfang 2022 auf die runde Zahl aufmerksam wurde, war es für die Organisation eines großen Festes zu spät. Doch mit Blick auf die damaligen Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sei daran ohnehin nicht zu denken gewesen, blickt Baur zurück.

So fiel gemeinsam mit Ortsheimatpfleger Herbert Bader und Bürgermeister Matthias Bentz die Entscheidung, das Jubiläum mit einer Vielzahl von kleineren Veranstaltungen zu feiern. Das begann dann im Mai mit dem Besuch des Stiftsarchivs in St. Gallen, an dem 20 Opfenbacher teilnahmen. Sie konnten einen Blick auf die Originalurkunde vom 14. April 872 werfen. Sie war während der Sommermonate auch öffentlich ausgestellt, befindet sich inzwischen aber wieder im Archiv.

Oldtimer-Treffen in Opfenbach

Im September folgte ein Mundart-Abend im Kultur- und Sportzentrum mit Gedichten und Einaktern von Josef Straub. „Da war die Halle voll“, freuen sich Baur und Bader. Mit 42 Personen ging es dann Anfang Oktober auf die Waldburg, zu der nicht nur Blickbeziehungen bei gutem Wetter sondern auch historische Beziehungen bestehen.

Mitte Oktober folgte dann im Rahmen des Ortsjubiläums erstmals ein Oldtimer-Treffen. Es fand auf dem Hof von Gebhard und Barbara Keller in Heimen statt. Einige hundert Besucher kamen bei bestem Wetter dorthin. Und schließlich schloss ein Festgottesdienst die Feiern ab. Im Anschluss erfolgte eine Kirchenführung mit Kirchenpfleger Gebhard Straub.

Broschüren über die Ortsgeschichte von Opfenbach

Gleich zwei Broschüren sind im Jubiläumsjahr erschienen. Gemeindearchivar Gebhard Straub hat viele Informationen zur Ortsgeschichte zusammengetragen, die von der ersten urkundlichen Erwähnung bis hin zur heutigen Situation reichen. Sie ist ebenso bei der Gemeinde gegen eine Spende erhältlich wie die Broschüre „Feldkreuze und Bildstöcke in der Gemeinde Opfenbach“, die jetzt die beiden Autoren Helmut Forster und Bruno Nußbaumer an den Bürgermeister übergaben.

Sie haben während zwei Jahren die Daten zu den insgesamt 27 Wegekreuzen auf dem Gemeindegebiet zusammengetragen und sie fotografiert. Damit das möglich war, haben zuvor auch Martin Karg und Hans Karg geholfen, sie herzurichten. Das älteste Wegkreuz stammt aus dem Jahr 1754 und steht an der Straßengabelung in Linggenreute. Auch diese Broschüre ist im Rathaus gegen eine Spende erhältlich.