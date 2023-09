120 Menschen protestieren bei AfD-Veranstaltung in Lindenberg

Circa 120 Frauen und Männer haben am frühen Samstagabend in Lindenberg gegen die AfD demonstriert, für die unter anderem Martin Böhm (links) und René Aust auf der Bühne sprach. Organisiert hatten die Kundgebung die „Omas gegen rechts“, ein bundesweit tätiger Verein, der auch am Bodensee sehr aktiv ist. Er organisiert Kundgebungen, hält aber auch die Erinnerungskultur hoch.