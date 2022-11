175 Buben und Mädchen kommen zum Kinderfrühstück nach Gestratz

Die Pfarreiengemeinschaft Argental veranstaltet erstmals ein Frühstück für junge Katholiken. Die Resonanz ist riesig.

21.11.2022 | Stand: 12:23 Uhr

Mit einem solchen Andran hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Nachdem sie einige Monate lang keine größeren kirchlichen Veranstaltungen für Kinder hatte ausrichten können, hat die Pfarreiengemeinschaft Argental nun nach Gestratz zu einem Kinderfrühstück eingeladen, bei dem die Mädchen und Buben von Gott hören sollten. Der Resonanz hat das Organisationsteam um Astrid Nagel überrascht: 175 Kinder kamen in die voll besetzte Argenhalle.

„Wir wollen die Kinder mit der Guten Botschaft erreichen“, sagt Nagel. Das sei wegen der Corona-Pandemie zuletzt nur schwer oder gar nicht möglich gewesen. Daher überlegten sich die Mitglieder der Kinder- und Familiengottesdienst-Teams der Pfarreien Gestratz, Röthenbach, Grünenbach, Maierhöfen, Stiefenhofen und Ebratshofen eine neue Form: ein Kinderfrühstück. Dabei stand zu Beginn denn auch das gemeinsame Essen im Mittelpunkt.

Kinder aus dem Argental, aber auch Lindenberg und Weiler

Und es stellte sich als gut heraus, dass im Vorfeld eine Anmeldung erforderlich war. Mit 80 Kindern hatte Nagel gerechnet – doch angemeldet hatten sich schließlich 175. Sie kamen nicht nur aus den sechs Pfarreien im Argental, sondern auch aus Lindenberg und Weiler nach Gestratz. Kurzfristig ist deshalb auch das Helferteam aufgestockt worden. 30 Frauen und Männer waren es schließlich. Die Argenhalle hatte die Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie dazu auch: Neue Pfarreiengemeinschaft vereint 5.000 Katholiken im Westallgäu

Das anschließende Programm mit Spielen, Liedern und einer biblischen Botschaft übernahm Christoph Noll. Er ist Kindermissionar bei der Deutschen Indianer-Pionier-Mission (DIPM). Sie ist vor allem in Brasilien und Paraguay aktiv, engagiert sich aber auch in Deutschland für die Verkündung der biblischen Botschaft. Noll zog mit christlichen Kinderliedern die Fünf- bis Zwölfjährigen in seinen Bann und ging in einer kindgerechten Predigt auf das Thema „Angst“ ein. Diese lasse sich mit Gottes Hilfe besiegen, sagte er

Die Pfarreiengemeinschaft denkt darüber nach, ein solches Kinderfrühstück regelmäßig auszurichten. In jedem Fall soll es im Mai 2023 eine spezielle Kinderbibelwoche im Argental geben, kündigt Nagel an.