Beobachterin Ulrike Maruszczak hält ein Rekordjahr für möglich. Was die Storchenfreundin an den Isnyer Storchennestern erlebt und wie sie die Tiere begleiten kann.

Von Tobias Schumacher

28.06.2021 | Stand: 12:17 Uhr

Ute Reinhard, die Storchenbeauftragte für den Raum Allgäu-Oberschwaben, war erneut in Isny, diesmal, um die Jungvögel in den Horsten hoch über dem Festplatz am Rain zu kennzeichnen. Nach den Besuchen zieht Isnys Storchenbeobachterin Ulrike Maruszczak eine euphorische Bilanz. Sie berichtet von 18 „putzmunteren Jungstörchen“ in den Nestern. 14 der Jungtiere seien bereits beringt. „Wenn es auch die Jüngsten noch schaffen, dann wird es ein Rekordjahr. Bisheriger Rekord war 2018 mit 17 Jungstörchen.