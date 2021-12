19-Jähriger sticht in Wolfegg auf Familienangehörigen ein - 44-Jähriger hat großes Glück

Ein 19-Jähriger soll in Wolfegg (Landkreis Ravensburg) ein Familienmitglied mit einem Messer angegriffen haben. Der 44-Jährige hatte allerdings großes Glück.

16.12.2021 | Stand: 14:16 Uhr

Ein junger Mann soll am Mittwochmorgen um kurz vor 6 Uhr in Wolfegg (Landkreis Ravensburg) zwischen Leutkirch und Wangen auf einen Familienangehörigen mit einem Messer eingestochen haben. Der 19-Jährige lauerte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg seinem Opfer am frühen Morgen auf.

Wolfegg: 19-Jähriger sticht mit Messer auf 44-Jährigen ein

Nach einem kurzen Gespräch nahm der 19-Jährige das Messer zur Hand – und stach damit auf den 44-Jährigen ein. Der Mann hatte dabei allerdings offenbar großes Glück: Die Klinge durchdrang seine Jacke nicht.

Opfer zum Glück nur leicht verletzt

Der 44-Jährige konnte sich nach einem kurzen Gerangel dem Angriff entziehen. Er trug nur leichte Verletzungen davon. Der „psychisch auffällige“ 19-Jährige rief anschließend selbst bei der Polizei an. Beamte des Polizeireviers Wangen nahmen den jungen Mann vorläufig fest.

Staatsanwaltschaft beantragt, Verdächtigen in psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 19-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Der Staatsanwalt beantragte zudem in einer einstweiligen Verfügung, den Verdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

