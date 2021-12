21-Jähriger filmt hilflose Frau am Wangener Bahnhof

Rettungskräfte behandeln am Bahnhof Wangen eine 32-Jährige, die nicht mehr ansprechbar ist. Ein 21-Jähriger filmt dies. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

03.12.2021 | Stand: 15:48 Uhr

In einer hilflosen Lage befand sich eine 32-Jährige am Donnerstag gegen 21 Uhr in einem Zug von Kempten nach Lindau. Zeugen riefen den Rettungsdienst, da die Frau nicht mehr ansprechbar war.

Die Rettungskräfte holten die Frau am Bahnhof in Wangen ( Westallgäu) aus dem Zug und behandelten sie. Laut Polizei filmte ein 21-Jähriger dabei die hilflose Lage der Frau und auch die anschließende medizinsiche Behandlung.

Straftat: Verletzung des höchstpersönlcihen Lebensbereichs

Die Polizei hat deshalb nun Ermittlungen gegen den 21-Jährigen eingeleitet. Es besteht der Verdacht auf Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Herstellen von Filmaufnahmen.

