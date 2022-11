2100 geflüchtete Menschen leben im Landkreis Lindau

Die Zahl der Flüchtlinge im Landkeis Lindau steigt wieder. Woher die Menschen kommen und wie man ihnen helfen kann.

10.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Zahl der Geflüchteten Menschen im Landkreis Lindau steigt wieder. So kommen derzeit wieder verstärkt Menschen aus Afghanistan, der Türkei und dem Irak in Deutschland an, berichtet das Landratsamt.

Insgesamt leben aktuell 2100 geflüchtete Menschen im Landkreis Lindau, davon 864 in den dezentralen Unterkünften des Landratsamtes. Die Gesamtbevölkerung im Landkreis liegt bei gut 82.000 Menschen. Um die Geflüchteten kümmern sich unter anderem ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger in 19 Ehrenamtskreisen. Sie wiederum werden durch Integrationslotsinnen des Landratsamtes unterstützt.

So können Menschen im Landkreis Lindau Flüchtlingen helfen

Nach wie vor suchen die Kreise, sowie das Landratsamt Lindau Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingsarbeit. Wer sich engagieren möchte, kann sich an die Integrationslotsinnen des Landratsamtes wenden: Edith Vögel, Telefon (0172) 8495593, Indira Schmid, Telefon (0173) 3808519 oder direkt an den Helferkreis der Heimatgemeinde.

